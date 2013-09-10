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أوتو بفيستر: إيتو جاهل في التكنولوجيا

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أوتو بفيستر: إيتو جاهل في التكنولوجيا أوتو بفيستر: إيتو جاهل في التكنولوجيا

برلين، (إفي): أكد أوتو بفيستر المدير الفني الحالي لمنتخب ترينداد وتوباجو والكاميرون الأسبق أن قائد "الأسود" صامويل إيتو لا يفقه شيئا في التكنولوجيا.

وأضح بفيستر قائلا "إيتو لا يستطيع كتابة رسالة أو استخدام حاسب محمول".

وأضاف "أنه يفكر فقط في كرة القدم ولا تهمه تلك الأشياء، ويهتم أكثر بكيفية إطعام شعبه".

وقاد المدير الفني الألماني (75 عاما) الكاميرون في الفترة ما بين 2007 و2009.

وأكدت تقارير صحفية أن النجم الكاميروني أعلن اعتزال اللعب الدولي مع منتخب بلاده، بعد نجاحها في الصعود للجولة الفاصلة المؤهلة لمونديال 2014 بالبرازيل.

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