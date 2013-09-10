مجازر السويس: ضبط 41 طناً من ديوك الرومي الفاسدة قبل بيعها في الأسواق

أكد دكتور لطفي شاور مدير التفتيش على اللحوم ومجازر السويس أنه قد تم ضبط 41 طن من ديوك الرومي الفاسدة قبل بيعها في الأسواق، وأضاف شاور في مداخلة هاتفية للإعلامي جابر القرموطي في حلقة اليوم الثلاثاء من برنامج “مانشيت” أنه تم استخدام حمامات الكلور لتطهيرها، وإعادة طرحها بالأسواق.

وأوضح أنه تم التنسيق مع أسامة سليم رئيس هيئة الخدمات البيطرية، وتم تعقب مركز التوزيع فتم تشكيل فريق بحث وتم تحديد المخزن بعد ترقب سيارات التوزيع بين السويس والقليوبية، وتم العثور على المخزن وبه أحواض لغسل اللحوم بالكلور ووحدة تغليف بالأكياس الجديدة تمهيدا لطرحها بالأسواق.