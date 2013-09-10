تسعون عاماً على رحيل مجدد و خادم الموسيقي الشيخ “سيد درويش”

تقرير – محمد الموجي

تسعون عاماً مرت على رحيل مجدد الموسيقى و”خادمها” كما أطلق على نفسه في مصر والوطن العربي “سيد درويش ” ..كما لو كانهو السيد درويش البحر ولد بين أحضان أسرة بسيطة بحى كوم الدكة بالإسكندرية في 17 مارس 1892 وتوفي في 10 سبتمبر 1923.

توفي والده وهو لم يتجاوز السبعة أعوام، فتحمل مسئولية أسرته وهو مازال طفلاً صغيراً ،وتزوج وهو لم يتجاوز الستة عشر عاماً فزادت أعباء المسئولية عليه مما دفعه إلى مهنة عامل البناء.

التحق درويش بالمعهد الدينى بمسجد أبى العباس المرسى بالإسكندرية، ووجد أصدقاءه حين ذلك في صوته موهبة يجب الاستماع إليها فدعوه لإحياء حفلاتهم، وعرضوا عليه أجرا فقبل ثم عمل في الغناء في المقاهي .

اشتغل درويش مع عدد الفرق الموسيقية، لكنه لم يوفق، فاشتغل عامل بناء، وكان خلال العمل يقوم بالغناء، وتصادف وجود الأخوين” أمين وسليم عطا الله”_ من أشهر المشتغلين بالفن _، في مقهى قريب من الموقع الذي كان يعمل به درويش، فاعجبا بصوته، واتفقا معه على أن يرافقهما في رحلة فنية إلى الشام في نهاية عام 1908 .

1914 أعجب بصوته الشيخ “سلامة حجازي” وأثنى عليه، ونصحه بأهمية الذهاب للقاهرة لنشر فنه، وعندما رفض الجمهور الاستماع اليه قدمه حجازي لهم قائلاً : ” هذا الفنان هو عبقرى المستقبل” .

1917 دعمه الشيخ سلامة حجازي في السفر للقاهرة وتلحين “فيروز شاه ” لفرقة جورج أبيض .

1920 أنشأ سيد درويش فرقته الخاصة وقدم بها روايات “العشرة الطيبة” لمحمد تيمور و”شهرزاد” لبيرم التونسى و”الباروكة” الإيطالية

ويُعتبر الموسيقار الراحل “سيد درويش” رائد الأغنية الوطنية في العصر الحديث،حيث لحن درويش نشيد ” بلادي بلادي … لك حبي وفؤادي ” و ” قوم يا مصري .. مصر دايماً بتناديك ” و”أنا المصري كريم العنصرين ” فكان درويش صوتاً يشدو لتحقيق مطالب ثورة 1919 مع الزعيم “سعد زغلول” .

بصمات درويشية :

بالرغم قصر حياة درويش إلا أنه أثرى الموسيقى المصرية والعربية وقدم لها الكثير، فقدم درويش مختلف القوالب : عشرة أدوار وأربعين موشحاً و66 طقطوقة وأغنية و 30 أوبريت مسرحى و 256 لحناً موسيقياً .

لحن درويش النشيد القومي الحالي لجمهورية مصر العربية “بلادي ..بلادي” والذي أعاد موسيقار الأجيال “محمد عبد الوهاب ” تلحينه فيما بعد .

أدخل درويش الغناء البوليفوني في أوبريت “العشرة الطيبة” وأوبريت “شهرزاد” و”البروكة” في الموسيقى للمرة الأولى في مصر .

قدم درويش لفرقة جورج أبيض أوبريت المسرحية :” فيـروز شاه ” .

ولفرقة االريحـانى 12 أوبريت : الهـوارى ” خد بالك يا أســـتاذ ” و ” كلـه من ده ” و ” فشـــــر” و”ولـو” و ” الطاحونة الحمراء “و ” إش ” و ” رن ” و” شــهرزاد” و” العشــــــرة الطيبة ” و” الباروكة ” و” قولوا له ” .

أما عن فرقة الكسار فقدم معها 11 أوبريت غنائي : ” فلفـل ” و” راحـت عليـك” و ” مرحـب “و ” قلنـا له ” ولسـه” ” أم أربعة” و”أربعين”و “الانتخابات ” و “الهلال ” و ” أحلاهم” و” البربرى في الجيش”و”اللى فيهم”

> وشارك منيرة المهدية في : ” كلها يومين” و ” كليوباتـرا” ولأولاد عكاشــة 3 أوبريتات من أعمال درويش : ” هـدى” و” الدرة” “اليتيــمة” و ” عبد الرحمن الناصر” .

> وقدم درويش بنفسه مرة أخرى” شـهرزاد” و ” العشرة الطيـبة” ” الباروكة” و “العبرة” .

ومن أشهر ما قدم درويش عامة : ” بلادي.. بلادي و “أنا المصرى” و “أحسن جيوش”و “قوم يا مصرى” و “شد الحزام ” و ” أنا هويت” و” البحر بيضحك” و “طلعت يا محلا نورها ” و “الحلوة ديه قامت تعجن “و “يا ورد على فل وياسمين ” و “يا كيكي كيو” .

> الحلوة دى قامت تعجن

> الجيش

> أعمال فنية تناولت حياة درويش :

تم القاء الضوء على حياة الراحل “سيد درويش ” في عدد من الأعمال الفنية، أبرزها: فيلم “سيد درويش ” الذي تناول سيرة حياته ، وقام ببطولة الفيلم الفنان الراحل كرم مطاوع والفنانة هند رستم .

وفي عام 2013 مسلسل “أهل الهوى” بطولة فاروق الفيشاوى، سميرة عبد العزيز، إيمان البحر درويش، دينا، مادلين طبر، تأليف محفوظ عبد الرحمن، إخراج عمر عبد العزيز .

وفاة الشيخ سيد درويش :

توفي الشيخ سيد درويش 10 سبتمبر 1923، و تتعدت اﻷقاويل حول سبب وفاته ، فهناك من يرجح يقال أن سبب الوفاة هو “تسمم” مدبر من الإنجليز ،مشيراً إلى أن الشيخ سيد كان صوت ثورة ،19 ونادى برحيل الاحتلال الإنجليزي، وأثر في وجدان الشعب لذا أراد الأنجليز التخلص منه ،و هناك رأي آخر، أشار إليه من عاصر درويش يفيد أنه تناول “الكحوليات” بشراهة مما أدى إلى وفاته.