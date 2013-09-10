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محافظ الإسكندرية يتفقد مواقف السيارات بالمنشية لحل مشاكل المرور

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محافظ الإسكندرية يتفقد مواقف السيارات بالمنشية لحل مشاكل المرور محافظ الإسكندرية يتفقد مواقف السيارات بالمنشية لحل مشاكل المرور

فى إطار تطوير وتفعيل المنظومة المرورية وإعادة النسق والشكل الحضارى لشوارع مدينة الإسكندرية، تفقد اللواء طارق المهدى، محافظ الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، مواقف السيارات بمنطقة المنشية؛ للوقوف على المشاكل التى تعوق عملها وتؤثر على الحركة المرورية، ومدى استيعابها لعدد السيارات.

وقد أجرى لقاء مع مشرفى المواقف بالمنطقة بحضور اللواء شريف رشدى، مدير مشروع مواقف الانتظار ومحطات نقل الركاب وضباط من المرور والجهات المعنية، وتفقد كلاً من موقف مبنى الاتحاد الاشتراكى، والذى يستخدم كساحة انتظار ويسع 120سيارة، ويساهم فى خدمة منطقة البنوك والشركات يضم اشتراك مبيت لـــ30 سيارة، وتصل إيراداته إلى 600 ألف جنيه سنوياً. بالإضافة إلى موقف الشهر العقارى، والذى يسع 75 سيارة ويضم من 20 إلى 25 أبونيه، ويعمل بنظام الفترة (صباحية – مسائية)، وأيضاً موقف الجمهورية، والذى لم يكتمل رصفه، ويعمل بقوة 50% من طاقته ويسع 40 سيارة ويخدم المحكمة.

و كذلك موقف المتحدة ويسع من 80 إلى 90 سيارة ويستخدمه التجار ومرتادو الفنادق بإيراد 400 ألف جنيه سنوياً، وأخيراً موقف سانت كاترين ذو الطابقين، حيث يسع الطابق السفلى 170 سيارة والعلوى 70 سيارة ويعتمد على المبيت، وإيراداته تتجاوز نصف مليون جنيه سنوياً.

كما تفقد المحافظ المواقف العشوائية أمام الجندى المجهول، لوضع حلول للاختناق المرورى بهذه المنطقة.

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مصر 365