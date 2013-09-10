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زياد العليمي: إن لم يحقق الدستور مطالبنا سنقذف التأسيسية بالطوب

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زياد العليمي: إن لم يحقق الدستور مطالبنا سنقذف التأسيسية بالطوب زياد العليمي: إن لم يحقق الدستور مطالبنا سنقذف التأسيسية بالطوب

كتب : سعاد أحمد الثلاثاء 10-09-2013 19:41

أكد زياد العليمي عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي وعضو مجلس الشعب السابق، "أننا دفعنا ثمن وضع دستور جديد غاليا، وإن لم يحقق مطالبنا سنقذف التأسيسية بالطوب"، جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمها الحزب المصري الاجتماعي بأسيوط مساء اليوم، لمناقشة التعديلات الدستورية ورفض الانتخابات الفردية، بحضور إسلام هاشم المحامي والناشط الحقوقي ولفيف من الناشطين السياسيين وأعضاء الحزب.

وأشار "العليمي" إلى بعض نقاط الخلاف في الدستور الحالي وبعض التعديلات والمقترحات التي سوف تتم مناقشتها داخل اللجنة التأسيسية للدستور.

كما برر "العليمي" عدم تمثيل بعض النقابات داخل لجنة الخمسين مثل نقابة المعلمين، مشيرا إلى أن هناك من يستطيع الحديث عن مطالب المعلمين من أعضاء التأسيسية.

من جانبه، تحدث إسلام هاشم المحامي والناشط الحقوقي، عن بعض المقترحات التي تساعد على الخروج من أزمة الاختلاف الحالية بين القوى السياسية، مشيرا إلى بعض الشروط والاشتراطات والضوابط الواجب توافرها في الدستور الجديد لتتناسب مع متطلبات المواطنين وتطلعاتهم.

وأضاف حسام مصطفى عضو الهيئة العليا للحزب، أن الهدف من الورشة مشاركة الجميع بقضية الدستور وتعديلاته، وأنه بمثل لجنة من الشعب لطرح بدائل جديدة في المواد التي تحمل الاختلاف.

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