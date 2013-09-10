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نانسي عجرم تضع اللمسات النهائية على ألبومها وتصور "كليب" مع "جو بوعيد"

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نانسي عجرم تضع اللمسات النهائية على ألبومها وتصور "كليب" مع "جو بوعيد" نانسي عجرم تضع اللمسات النهائية على ألبومها وتصور "كليب" مع "جو بوعيد"

كتب : هشام أمين الثلاثاء 10-09-2013 18:12

انتهت المطربة اللبنانية نانسي عجرم من وضع اللمسات النهائية على ألبومها الجديد وضمت أغنيتين للألبوم، وهما "بقى كل ده"، و"أستاهل" من كلمات إيهاب عبده وألحان المطرب التونسي غازي العيادي، ومن المتوقع أن يصدر الألبوم الشهر المقبل، وسوف تصور أغنية من الألبوم مع المخرج "جو بوعيد".

من جهة أخرى، انتهت نانسي عجرم من تصوير كليب لأغنية "اعمل عاقلة" مع المخرج وليد ناصيف في لبنان، وتدور فكرة الكليب حول فتاة تحاول النيل من حبيبها بمشاركة أصدقائها ومعجبيها بعدما تأخّر عن الحضور إلى موعدها.

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