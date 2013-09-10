التيار الوطنى اللبنانى الحر يدعو أمريكا وأوروبا لحماية المسيحيين فى سوريا

كشف رئيس التيار الوطنى اللبنانى الحر ميشال عون، عن أنه تلقى رسالة استغاثة من أهالى قرية بلودان السورية، يبدون فيها خشيتهم من أن تدخل جبهة النصرة إلى البلدة كما دخلت إلى بلدة معلولا.

وأوضح فى مؤتمر صحفي عقده، مساء اليوم الثلاثاء، أنه أجرى اتصالات بمراجع دينية مسيحية لبنانية وأبلغهم بمضمون الرسالة، مشيراً إلى أنه سيجرى أيضاً الاتصالات اللازمة بهذا الصدد، لافتاً إلى أن المسيحيين فى المشرق لا يطالبون بحمايتهم وإنما باحترام حقوق الإنسان، التى تضمن حرية المعتقد والحرية الشخصية.

وطالب الولايات المتحدة وأوروبا التى تنادي بحقوق الإنسان أن تنادي باحترام هذه الحقوق، رافضاً السكوت على هذا المسلسل، الذى انطلق من فلسطين ثم من العراق، مشدداً على أن المسيحيين يريدون تثبيت وجودهم.

وسخر "عون" من بعض الأطراف المسيحية فى لبنان، التى تنفى وقوع عمليات قتل أو حرق أديرة فى بلدة معلولا المسيحية السورية، معتبراً أن المتخاذل وحده الذى يبرر المذابح.

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