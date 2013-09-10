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كيف تتخلصين من اللون الغامق فى الرقبة وتحت الثديين؟

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كيف تتخلصين من اللون الغامق فى الرقبة وتحت الثديين؟ كيف تتخلصين من اللون الغامق فى الرقبة وتحت الثديين؟

أكد الدكتور أيمن محمد أخصائى أمراض الجلدية أن المشكلة الأساسية فى حياة أغلب النساء هى اسمرار بشرتهن فى الرقبة بكاملها، وثنياتها وتحت الصدر، بشكل مبالغ فيه، وحتى وأن كانت المرأة شديدة البياض وبشرتها فاتحة، ولكن هذه مشكلة حقيقية تواجه الكثير منهن أن لم يكن كل النساء.

المشكلة الحقيقية لها أسباب عديدة ويجب الأخذ فى الاعتبار فى البداية أن طبيعة أى امرأة أنها تهتم بما هو ظاهر عما هو باطن، وتولى له اهتماما خاصا، فمثلا لا منازع أو منافس فى اهتمام المرأة كوجهها وكفيها، وتهتم بالأقنعة الطبيعية التى تساعد على نضارتهما دوما.

ولكن المشكلة هى إهمالها بالطبع لبعض الناطق الخفية كالرقبة خاصة المحجبات، وتحت الصدر خاصة وأن الصدريات أو حمالات الصدر تحدث فى كثير من الأحيان حكه شديدة أو أثرا ظاهرا خاصة بعد انتشار النوعيات غير القطنية والتى تسبب الحكة للنساء الحساسات.

وهنا يجب نصح السيدة بالاهتمام بالرقبة بطولها كجزء من الوجه ومكمل له لا منفصل عنه، وكذلك تحت الصدر حتى لا يتراكم الأثر وتصبح محرجة من هذا الأمر، لذا يفيد بشده وضح المواد الطبيعية عن استخدام المواد الكيميائية والتى فى الغالب يكون تأثيرها أضعف، ويكفى استخدام دقيق النشأة المعروف لأنه معروف بفاعليته مع الجلد، وكذلك اللبن الجاف مع محاولة سحقهم بماء الورد ليتماسكوا ويكون لهم قوام ووضعهم على هذه الأماكن والوجه أيضا، ولا يجب أن ننسى أن نقوم بعمل قناع كامل للجسم لا للوجه فقط.

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مصر 365