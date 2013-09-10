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ذعر بالمركز الثقافي الأمريكي بالإسكندرية للعثور على جسم غريب بجواره

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ذعر بالمركز الثقافي الأمريكي بالإسكندرية للعثور على جسم غريب بجواره ذعر بالمركز الثقافي الأمريكي بالإسكندرية للعثور على جسم غريب بجواره

كتب : أ ش أ منذ 8 دقائق

أثار جسم غريب، عثر عليه بجوار المركز الثقافي الأمريكي بالإسكندرية، حاله من الذعر بين العاملين بالمركز، والقوات المكلفة بتأمينه.

تلقى قسم شرطة أول الرمل، بلاغا من الخدمات الأمنية المعينة لتأمين المركز الثقافي الأمريكي، الكائن بدائرة القسم، بالعثور على جسم غريب مشتبه فيه، بجوار سور المركز من الخارج.

انتقل مأمور وضباط القسم، وقوات من إدارة الحماية المدنية، وتم اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة.

وبفحص الجسم، بمعرفة خبراء المفرقعات، تبين أن الجسم الغريب عبارة عن اسطوانة غاز فريون صغيرة الحجم "فارغة"، وتبين عدم وجود أية مواد متفجرة.

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