المجلس التصديرى للأثاث يطلق الدورة الثانية من مسابقة التصميم والصناعة

أطلق المجلس التصديرى للأثاث، الدورة الثانية من مسابقة التصميم والصناعة لعام 2013، والتى تعد محاولة لجذب القوى الإبداعية لدى صغار المصممين المصريين وربطها بالصناعة.

وتم الإعلان عن نتائج المرحلة الأولى فى اجتماع بمقر المجلس ضم جميع المصممين المتقدمين يوم السبت الماضى، وكانت الدعوة هذا العام لجميع المصممين المصريين تحت سن 35 سنة، للمشاركة فى هذه المسابقة بأفكارهم وتصميماتهم فى مجالات الأثاث والإضاءة والمنسوجات، مع مراعاة أن أفكار المنتجات والتصميمات المقدمة يجب أن تكون عملية وجديدة تخاطب حاجات الناس، وذلك للتنافس على فرصة تنفيذ نماذج أولية لهذه الأفكار من خلال شركات صناعية مصرية ثم عرضها فى معارض عالمية.

وأشار المجلس التصديرى -فى بيان له اليوم- إلى أن 75 مشروعًا مختلفًا بواقع 108 مصممين تقدموا للمسابقة، وقامت لجنة التحكيم التى تضم أساتذة أكاديميين ورجال صناعة ومصممين عالميين بالتقييم وتتكون من هم المهندس عمرو حلمى، والمهندس كريم مختجيان، والدكتور محمد نعمان، والمهندس شريف مرسى، والدكتور جوزمان دى يارزا عن الجامعة الإسبانية، حيث اختاروا 19 تصميمًا متميزًا لتصفيات المرحلة الأولى من المسابقة، وتم ذلك بحضور الدكتور عمرو عبد القوى عن شركة رمال، وشريف مكرم عضو المجلس التصديرى للأثاث.

وصرح المهندس إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديرى للأثاث، بأن التصميمات الفائزة ستحظى بفرصة للتطوير من خلال ورشة عمل ستقام يوم السبت المقبل لكى يتم عرضها بعد ذلك وتنفيذها وعرض النماذج الأولية لها فى معرض فيرنكس الدولى فى دورته المقبلة، كما أن جوائز هذا العام لن تقتصر على المشاركة فى فيرنكس وحسب، ولكن تمتد إلى المشاركة فى معارض دولية وعالمية، بالإضافة إلى فرصة للالتحاق بماجستير فى إحدى الجامعات الدولية بأوروبا من خلال منحة دراسية.