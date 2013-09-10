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محمد حماقى ينضم الى لجنة التحكيم فى برنامج “ذا وينر”

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محمد حماقى ينضم الى لجنة التحكيم فى برنامج “ذا وينر” محمد حماقى ينضم الى لجنة التحكيم فى برنامج “ذا وينر”

انضم الفنان محمد حماقى الى لجنة التحكيم فى النسخه العربيه من برنامج المواهب الجديد”"thewinner

البرنامج من انتاج شركة “سوني بكتشرز” و سيعرض على قنوات: LBCI، الحياة المصرية، تلفزيون دبي، ومن تقديم الاعلامية اللبنانية ناديا بساط واخراج جنان منصور.
> وفى المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم فى بيروت كشف مدير عام شركة سونى بيكتشرز السيد زياد كبى.ان انطلاق البرنامج سيكون في 20 سيبتمبر بالتزامن على جميع القنوات، وشدد كبي ان هذا البرنامج ليس برنامجا للهواة كباقي البرامج، بل هو برنامج مسابقات يتألف من 12 حلقة مسجلة وحلقتين ستعرضان مباشرة على الهواء في شهر ديسمبر..
> وشرح السيد كبي قوانين البرنامج وسياسته حيث اوضح ان البرنامج يشارك به اشخاص بهدف الفوز بمبالغ نقدية كبيرة ليحققوا من خلالها احلامهم، ولكن للوصول الى المبلغ المالي عليهم ان يغنوا وان يتمتعوا بصوت مقبول او جميل وذلك من خلال عدة جولات غنائية يتواجهون بها بين بعضهم البعض.
> واضاف كبى ان في كل حلقة سيكون هناك 8 مشتركين وثلاث مراحل في المرحلة الاولى سيغني المشتركون منفردين ويحصلون على علامات، والمشتركون الاربعة الذين ينالون اعلى علامات ينتقلون الى المرحلة الثانية، يتنافسون مع بعضهم وينتقل اثنان الى المرحلة الثالثة والذي يفوز يتأهل الى المرحلة المباشرة من البرنامج.
> و اشار كبى الى ان من بين الفنانين الذين سيترأسون لجان التحكيم بالحلقات هم اليساو اصالةو نانسي عجرم وشيرين عبد الوهاب وكاظم الساهرو نوال الكويتية، حسين الجسمي والشاب خالدو صابر الرباعي وامال ماهر وغيرهم.
> يذكرا نه كانت وما تزال جاريه لضم اعمرو دياب لرئاسة لجنة التحيكم بالحلقه النهائيه

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