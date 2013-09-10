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هيكل يبدأ مناقشة "الأزمات المعقدة وحلولها الممكنة" على CBC بعد غد

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هيكل يبدأ مناقشة "الأزمات المعقدة وحلولها الممكنة" على CBC بعد غد هيكل يبدأ مناقشة "الأزمات المعقدة وحلولها الممكنة" على CBC بعد غد

كتب : خالد جمال منذ 15 دقيقة

"أزمات معقدة تبحث عن حلول ممكنة"، هو عنوان الحلقات الجديدة التي تذيعها CBC للكاتب الصحفي الكبير محمد حسنين هيكل، ضمن سلسلة حواراته الممتدة مع الإعلامية لميس الحديدي " أين؟ ومصر إلى أين؟".

تبدأ أولى حلقات "أزمات معقدة تبحث عن حلول ممكنة" بعد غد، حيث يناقش هيكل الوضع الراهن في مصر، ويقدم توصيفا للمشهد الحالي وموازين القوى فيه، وماذا حدث منذ 30 يونيو وحتى الآن، كما يحلل دور العناصر الخارجية والضغوط الإقليمية، ومن يستحق الشرعية ويستطيع تحمل مسؤوليتها، ويناقش أيضا الوضع الحالي لتنظيم الإخوان المسلمين بعد سقوط تجربته في الحكم وفشل رئاسة مرسي، ويكشف تفاصيل مجموعة من اللقاءات المهمة التي جمعته بأطراف المعادلة السياسية في مصر خلال الشهور الماضية.

البرنامج يعرض في السادسة مساء الخميس من كل أسبوع على شبكة CBC.

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