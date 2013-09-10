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المنتخب: ' جيل من الأبطال يستحق المونديال '

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المنتخب: ' جيل من الأبطال يستحق المونديال ' المنتخب: ' جيل من الأبطال يستحق المونديال '

أثنى بوب برادلي المدير الفني لمنتخب على لاعبيه، وأكد أن فريقه يستحق الوصول لكأس العالم في البرازيل.

وجاءت تصريحات المدرب الأمريكي بعد قيادته منتخب مصر للفوز على غينيا بنتيجة 4-2 في ملعب الجونة.

وقال برادلي عقب المباراة: "هذا الجيل رائع، لاعبون أبطال، لا يستحقون فقط الوصول للتصفيات النهائية، بل كأس العالم نفسه".

ويلعب منتخب مصر أمام الرأس الأخضر أو كوت ديفوار او غانا أو نيجيريا أو الجزائر في الجولة الحاسمة من التصفيات.

هدف غينيا

وعن تقدم غينيا على مصر بهدف أدم العبد، أجاب برادلي "كنت سعيدا به في الحقيقة".

وأوضح "هدف غينيا جعلنا نلعب تحت الضغط، وضع اللاعبون في اختبار مهم للغاية وكان ضروريا أن أشاهد رد الفعل".

وأتم "رد الفعل كان رائعا، وهذا ساعدنا".

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