فكّر مرتين وحوار المقاهي!

فوجئنا في برنامج «فكر مرتين» المذاع عبر قناة OTV اللبنانية، والذي استضافت فيه شيرلي المر، كلاً من الكاتب والمحلل السياسي جوزيف أبو فاضل، والعميد إلياس فرحات الخبير الإستراتيجي، بالألفاظ الغريبة وغير اللائقة والتي كسرت حاجز الحياء، والتي تفوّه بها السيد جوزيف -أحد ضيوف الحلقة- حيث كان الحوار يدور حول تداعيات الأزمة السورية على لبنان، فتحدث أبو فاضل عن أن لبنان سيتأثر بشدة؛ نتيجة الحرب على سوريا، وأراد أن ينصح السياسيين بأن يتحملوا مواقفهم بشجاعة، فتلفّظ بألفاظ لا تليق، ولا يصح أن تخرج في برنامج له هذه الشعبية ويتابعه الكثيرون في الداخل والخارج، حيث ألمح في سخرية أنهم يتفوهون بتصريحات عنترية ولا يستطيعون الرجوع عنها مهما كانت نتائجها «....»، والمشكلة أن شيرلي علّقت على ما قاله الضيف وهي وتضحك! ونحن لا نعلم لماذا لم تستنكر هذه الألفاظ الفجّة التي أساءت لأذن المشاهد وأشعرته بالضيق والاشمئزاز؟!... نطالب الإعلاميين بالالتزام في الحديث، وبمطالبة ضيوفهم بمراعاة آداب الحديث العامة؛ فما يمكن قوله على المقاهي لا يصلح أن يقال في وسائل الإعلام، وأمام شاشات التلفزيون