فايز المالكي يتبرع بـ"تويتر" لـ"جمعية إنسان"

علمت مصادر "سيدتي نت" الخاصة أن نجم الكوميديا السعودية الفنان فايز المالكي والذي أعلن مؤخراً عبر حسابه الشخصي على "تويتر" أنه سوف يتبرّع بحسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لصالح جمعية خيرية تخدم الإنسانية، أن تلك الجمعية هي جمعية "إنسان" لرعاية الأيتام في الرياض.

وأكدت مصادرنا أن الفنان فايز المالكي وعدداً من نجوم الفن والرياضة والإعلام سيحضرون مؤتمراً صحفياً غداً الأربعاء لإعلان تبرّع فايز رسمياً بحسابه على "تويتر" والذي يقارب متابعوه من رقم 2 مليون شخص إلى جمعية "إنسان"، وذلك في نادي الأيتام في حي المربع بالعاصمة الرياض.

ودشّن المالكي حسابه الرسمي الوحيد على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" منذ عام ونصف العام، حيث أوضح فايز أنه وبعد أن وصل عدد متابعيه على "تويتر" من المعجبين أكثر من مليون، كان يصله إضافات يومية أكثر من ألفين أو ثلاثة آلاف مغرّد، وتابع: "للعلم، لم يكن لدي إلا حساب على "تويتر" وهو حسابي الرسمي، وأي حسابات أخرى لا تمتّ لي بأي صلة، خاصة وأن هناك بعض الأشخاص ينتحلون شخصيتي ويسيئون إليّ وإلى جمهوري، فبخلاف حسابي الرسمي يوجد أربعة حسابات مزيفة على "تويتر" باسم فايز المالكي، لدى كل منها متابعون بعشرات الآلاف، وثمة حساب يضم أكثر من 50 ألفاً.

وحول القضايا التي كان يحرص على طرحها في "تويتر" قال فايز المالكي لـ"سيدتي نت": "المفروض أن تسألني "ما القضايا التي لا أطرحها؟!"، فأنا أتواصل بشكل مباشر مع أصدقائي وجمهوري الكبير على "تويتر" في كل الموضوعات تقريباً، سواء في الفن أو القضايا الاجتماعية والإنسانية أو الاقتصادية أو السياسية والرياضية وغيرها، كما أردّ على أسئلتهم واستفساراتهم عن أعمالي الفنية ومشاريعي القادمة، وأعتبر حسابي بوابتي الإخبارية الخاصة لجمهوري".

وأشار إلى أن عدداً كبيراً من المغرّدين يعجبونه، مبيّناً أنهم من جمهوره وتربطه بهم علاقة طيبة، وأنهم يدافعون عنه ضد من يهاجمه أو ينتقده، وذكر منهم: محمد العتيبي، وتوتي، وخلود عبدالله، وسلمان، ودلال، وخواطر شاكر، وميج عزيز، ومدرعم.

وعن استخدامه لـ"البلوك" في "تويتر"، قال فايز: "استخدمت "البلوك" مرات عديدة، فأنا أحرص على التواصل الإيجابي المحترم العاقل والهادف في الوقت ذاته، أما الخروج عن تلك القواعد، سواء بالسب والقذف واستخدام الكلمات البذيئة والمسيئة فأقابله بـ"البلوك".

وعن أهم تغريدة بالنسبة له كانت بخصوص عدد من الشباب السعودي المحكوم عليهم بالقصاص، موضحاً أنه تبنى تلك الدعوة لعدد منهم وتمّ جمع المال لهم لكي تعتق رقابهم وحدث ذلك بالفعل بمساهمة أهل الخير بالمملكة.

وكان "الفنان الإنسان" فايز المالكي، الذي شارك معنا ومع العديد من الجهات الإعلامية والخيرية في الكثير من الأعمال الإنسانية، قال في تغريدة مفاجئة مؤخراً: "قريباً حسابي سيصبح لصالح جمعية خيرية تخدم الإنسانية. أعتذر منكم جميعاً، ومن كل اللي كنت أتبعهم ويتبعوني.. تشرفت بوجودي بينكم ولنا لقاء. دمتم بألف خير"، وذلك بعد أيام من تبرعه بسيارته البنتلي التي أهداها له الأمير الوليد بن طلال ثم أهداها بدوره للطفل يوسف الأنصاري الذي فقد أفراد أسرته في حادث مروري.