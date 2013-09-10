محمد عبده يحتفل بزفاف ابنته ريم على عبد الرحمن العمودي

احتفل الفنان محمد عبده بزفاف ابنته ريم على الشاب عبد الرحمن عمر العمودي، بحضورٍ عدد كبير من الفنانين ورجال الأعمال ووجهاء المجتمع والأعيان، في طليعتهم عميد أسرة العمودي رجل الأعمال الشيخ محمد بن حسين العمودي، في قاعة "السلطان" بفندق "إنتركونتننتال" بجدة.

وكان في طليعة الحضور من الشعراء والفنانين إبراهيم خفاجي وفهد السعيد وصالح الشادي والدكتور محمد الحميدي وطلال سلامة وعبد الله البريكان وأحمد الفهد وياسر مال الله وعمر شلاح والدكتور ياسر سلامة والإعلامي وليد الفراج، وغيرهم.

وقد اتصل الفنان عبادي الجوهر من روما لتهنئة الفنان محمد عبده بزفاف ريم معتذرا عن عدم الحضور لوجوده خارج السعودية.