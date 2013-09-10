إيطاليا وفرنسا وأمريكا وبريطانيا: نقف إلى جوار ليبيا في الانتقال الديمقراطي

كتب : أ ش أ منذ 50 دقيقة

أكدت إيطاليا وفرنسا وأمريكا وبريطانيا الوقوف إلى جانب الليبيين وهم يرفعون تحدي الانتقال الديمقراطي في بلادهم، مشيرين إلى أنهم سيستمرون في العمل بشكل وثيق مع الحكومة الليبية ومساندة جهودها لاستعادة الأمن، وبناء مؤسساتها، وتوفير السلع والخدمات الحيوية للشعب الليبي.

وذكر بيان صحفي مشترك للدول الأربع بثته وسائل إعلام ليبية، اليوم، شاهدنا بقلق متزايد الانقطاع المستمر لصادرات ليبيا من الطاقة خلال الشهر الماضي، مضيفا نعتبر موارد الطاقة في ليبيا مصدرا حيويا للثروة الوطنية في البلاد وهي ملك للشعب الليبي، كما أنّ استمرار تدفق موارد الطاقة هذه يشكل أهمية حاسمة لجهود ليبيا الرامية لإرساء أسس دولة آمنة ومستقرة ومزدهرة تلتزم بالديمقراطية والحكم الرشيد وسيادة القانون والمصالحة الوطنية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الليبيين؛ فالاقتصاد القوي هو ركيزة أساسية للأمن".

وتابع: ندعم جهود رئيس الوزراء علي زيدان والحكومة الليبية لحل مشكلة تعطل صادرات الطاقة في ليبيا سلميا وبأسرع وقت ممكن، وندعو جميع الليبيين إلى تجنب الانقسامات، والوقوف وراء حكومتهم الشرعية ومراعاة المصلحة الوطنية لبلدهم.