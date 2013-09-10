أخبار عاجلة

مساء الأنوار: سليماني كوليبالي .. معشوق جماهير الأهلي الجديد -
حول العالم في 24 ساعة -
أهالي القرنة يجمعون 200 ألف جنيه لصالح مستشفى الأورام بالأقصر (صور) -
نيمار يحقق رقما قياسيا جديدا مع برشلونة -
مساء dmc - د/ عبد المنعم المشاط: الوضع الإقليمي يحتم على الولايات المتحدة أن تبحث عن شريك قوي -
مساء الأنوار: مدحت شلبي يتغزل في كيان نادي الزمالك ويرد بقوة على الشائعات الموجهة له -
مساء الأنوار: تعرف على تفاصيل رحلة إيناسيو "المدير الفني الجديد للزمالك" إلى القاهرة وموعد الوصول -
مساء الأنوار: مداخلة محمد عبد السلام - رئيس مصر للمقاصة عقب الفوز على الإسماعيلي -
مساء الأنوار: مداخلة سمير حلبية - رئيس النادي المصري عقب الفوز على إنبي -
مساء الأنوار: إيهاب جلال .. مورينيو الدوري المصري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. DMC

سوريا تدعم طلب موسكو بشأن تحليل الوكالة الذرية لمخاطر ضربة عسكرية على منشآتها النووية

Google+ Print
سوريا تدعم طلب موسكو بشأن تحليل الوكالة الذرية لمخاطر ضربة عسكرية على منشآتها النووية سوريا تدعم طلب موسكو بشأن تحليل الوكالة الذرية لمخاطر ضربة عسكرية على منشآتها النووية

كتب : ا ف ب منذ 7 دقائق

دعمت سوريا طلب موسكو بأن تقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتحليل حول مخاطر ضربة عسكرية محتملة على المنشآت النووية في سوريا، حسب ما أعلن السفير السوري لدى وكالة الأمم المتحدة في فيينا، اليوم.

وقال بسام الصباغ السفير السوري لدى الوكالة "ننضم إلى طلب اتحاد روسيا بأن تقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتحليل لمخاطر هجوم محتمل على هذه المنشآت".

وصرح الصباغ، للصحفيين على هامش اجتماع مجلس حكام الوكالة المنعقد في جلسة مغلقة هذا الأسبوع في فيينا، "نؤكد أيضا للمدير العام يوكيا أمانو أن لوكالة الطاقة التفويض والمسؤولية" للقيام بالتحليل.

وعارضت واشنطن، أمس، إجراء مثل هذا التحليل، واعتبرت أنه يدخل في إطار "التكهنات إلى حد كبير" وأنه يتجاوز صلاحيات الوكالة.

وطلبت روسيا، الأسبوع الماضي، من الوكالة تقديم تحليل حول مخاطر التدخل العسكري على مفاعل مصغر يولد نترونات ومنشآت سورية أخرى محذرا من عواقب "كارثية" إذا أصيب المفاعل.

وبحسب روبرت كيلي من المعهد الدولي لأبحاث السلام في ستوكهولم، فإن قلب هذا المفاعل المدفون في موقع في الصحراء على بعد نحو 15 كلم من دمشق "بحجم عبوة دهان".

وأكد أنه إذا أصيب الموقع "فلن يكون لذلك أي مفعول على المناطق المجاورة". أما الموقع المجاور لجعل الأطعمة مشعة الذي يستخدم أشعة جاما فيعتبر هدفا أكثر خطورة، وقصفه قد يفضي إلى انتشار مواد مشعة، وسيستلزم الأمر عملية لإزالة التلوث في شعاع قطره مئات الأمتار، حسب ما اعلن خبير.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
مساء dmc - مستشار صندوق النقد الدولي السابق يوضح أهمية لقاء الرئيس السيسي برئيس البنك الدولي

مساء dmc - مستشار صندوق النقد الدولي السابق يوضح أهمية لقاء الرئيس السيسي برئيس البنك الدولي

مساء dmc - د/ عبد المنعم المشاط: الوضع الإقليمي يحتم على الولايات المتحدة أن تبحث عن شريك قوي

مساء dmc - د/ عبد المنعم المشاط: الوضع الإقليمي يحتم على الولايات المتحدة أن تبحث عن شريك قوي

مساء dmc - د/ ضياء رشوان يكشف سبب عدم استقبال الرئيس الأمريكي بالرئيس السيسي

مساء dmc - د/ ضياء رشوان يكشف سبب عدم استقبال الرئيس الأمريكي بالرئيس السيسي

مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن: لم يتم دعوة الرئيس المصري في عهد أوباما للبيت الأبيض

مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن: لم يتم دعوة الرئيس المصري في عهد أوباما للبيت الأبيض