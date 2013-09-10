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رئيسة الإنتربول تدعو إلى مكافحة مشكلة العقاقير المقلدة

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رئيسة الإنتربول تدعو إلى مكافحة مشكلة العقاقير المقلدة رئيسة الإنتربول تدعو إلى مكافحة مشكلة العقاقير المقلدة

دعت ميراى باليسترازى رئيسة منظمة الإنتربول، الدول الإفريقية إلى تكثيف التعاون فيما بينها لمكافحة مشكلة العقاقير المقلدة، والتى تسبب أضرارا جسيمة بإفريقيا.. مشيرة إلى أن هذه الظاهرة لا تزال تخلف العديد من الضحايا.

وقالت المسئولة الدولية- فى ندوة صحفية عقدتها فى ولاية وهران، على هامش أعمال الدورة الـ 22 للمؤتمر الإقليمى الإفريقى للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية الإنتربول الذى افتتح أعماله اليوم- إن القضاء على هذه الظاهرة أصبح ضرورة ملحة.. مضيفة أنه يوجد حاليا وعى على الصعيد الدولى حول حجم هذه الظاهرة التى تمس مباشرة صحة وحياة الأشخاص وأيضا على مستوى التصدى لها بكل الوسائل.

وفى هذا الإطار، أوضحت أنه سيتم فى المستقبل القريب إطلاق عمليات مراقبة مشتركة ومتزامنة للحدود عبر العديد من الدول الإفريقية المتضررة من هذه الآفة.

مشيرة إلى أن هذه العمليات ستشهد مشاركة جميع الهيئات المكلفة بتنفيذ القوانين وهى الشرطة والأمن والجمارك وحراس الحدود وغيرهم، وتعد هذه العمليات مثمرة جدا لأنها تسمح بضبط كميات كبيرة من الأدوية المقلدة والمغشوشة، إضافة إلى المخدرات والأسلحة والعاج.

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مصر 365