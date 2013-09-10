مصرع عامل في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالقليوبية

كتب : حسن صالح الثلاثاء 10-09-2013 17:25

لقي عامل مصرعه في تبادل لإطلاق النار، بينه وأجهزة الأمن، إثر هروبه من كمين للشرطة بمدخل قرية كفر الجزار ببنها. تم نقل الجثة إلى مستشفى بنها العام، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد حسام الحسيني رئيس مباحث شمال القليوبية، بهروب عامل من كمين للشرطة بكفر الجزار، وإطلاقه الرصاص على قوات الأمن أثناء هروبه، فبادلته القوات إطلاق الرصاص. تبين للواءين عرفة حمزة مدير المباحث وهشام خطاب مفتشش الأمن العام والعميد أسامة عايش رئيس المباحث أن المتهم يدعى "عبدالمنعم .ح.ع"، كان يستقل سيارته الملاكي وعند قرية كفر الجزار شاهد كمين للشرطة، ويتم تفتيش السيارات، فحاول العودة بالسيارة للفرار من أجهزة الأمن، فقامت القوات بمطارته وتبادلوا معه إطلاق الرصاص، ولقي مصرعه في الحال. تم نقل الجثة إلى المستشفى وتولت النيابة التحقيق.