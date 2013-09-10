محافظ القليوبية خلال إجتماع لجنة تطوير ميدان المؤسسة

تطوير هذا المحور الحيوي حلم حياتي منذ كنت طالبا بالجامعة

كتب : حسن صالح الثلاثاء 10-09-2013 17:42

اكد المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية أن تطوير ميدان المؤسسة حلم حياتى منذ الصغر عندما كنت أسلك هذا الطريق للجامعة معترفا أنه قصر تجاه محافظة القليوبية منذ تولية منصب الأمين العام للإدارة المحلية وقال جئت لكى أعوض شعب القليوبية عن تقصيرى تجاههم ونحن جادين مهما كلفنا الأمر فى تطوير ميادين محافظة القليوبية وتوفير حياه وبيئة نظيفة لكل مواطن على أرض القليوبية ، جاء ذلك خلال إجتماع المحافظ و اللجنة المكلفة بتطوير وتجميل ميدان المؤسسة العمالية بشبرا الخيمة بحضور الدكتور المهندس الاستشارى اسامه عقيــل الأستاذ بجامعة عين شمس والدكتور ابراهيم حسن ابراهيم شرف ممثلا عن هندسة شبرا - جامعة بنها ولواء جلال عبد المجيد وكيل الإدارة العامة للمرور والمهندس محمد طنطاوى السكرتير العام للمحافظة واللواء حسن ناجى رئيس مدينة شبرا الخيمة وللواء محمود شحاتة مدير مرور القليوبية وممثلى عن الطرق والكبارى والادارات الهندسية

أثنى المحافظ على الجهود المبذولة من القائمين على العمل بشبرا الخيمة قائلا عادت الروح لمدينة شبرا الخيمة مشيرا أن بداية تطوير المحافظة يجب أن يبدأ من شبرا الخيمة لأنها المدخل الرئيسى لمحافظات القاهرة والوجه البحرى ، مرورا الى مدينة قليوب لتحسين الخدمة المرورية وإضافة لمسات التجميل حتى يشعر المواطن بأن هناك تغيير يحدث وتقديم افضل خدمة للمواطن لأنه يستحق

وطالب المحافظ القليوبية أخذ أراء الفنيين وعرض الحلول وبدائل الحلول ايضا ومن ثم يتم إختيار الحل الأمثل المناسب وبتكاليف أقل ويتم إنجازه بالسرعة الممكنة .

ناقش الإجتماع المشكلة المرورية بمدخل مدينة قليوب وكذلك شارع المصانع وما به من صعوبات وتم عرض بعض الحلول من العميد اشرف صلاح خليفة مدير إدارة العمليات بالإدارة العامة للمرور ومنها رفع كفاءة شارع المصانع وإزالة الإشغالات الخاصة بالمصانع وتنفيذ تعديل هندسى عند نهاية الطريق مع مطلع الطريق الدائرى لعدم وقوع حوادث .

من جانبه إستعرض الدكتور المهندس الاستشارى اسامه عقيل الحلول المقترحة لمشكلة ميدان المؤسسة مشيرا أنه لابد عند وضع الحلول أن يكون جزء من الخطة الشاملة لتطوير القاهرة الكبرى

مشيرا أن ميدان المؤسسة يحتاج لحل بسيط وغير مكلف و سريع التنفيذ ولكنه في نفس الوقت لن يحل المشكلة جذريا ... ولكن يخفضها لحين الحلول الدائمة .

ومن جانبة أكد عبد الظاهر للجنة المشكلة للتطوير أننا جادين جدا فى تطوير ميدان المؤسسة وحلها خلال ثلاثة أشهر على أكثر التقدير ولن نسمح لأى احد بعرقلة هذا المشروع وان المحافظة تدعم هذا المشروع لانجازه لخدمة المواطنين .

وكلف المحافظ مديرية الطرق بالإشتراك مع مركز معلومات الشبكات الأرضية والمقاولون العرب بعمل رفع مساحى دقيق وشامل لميدان المؤسسة العمالية والشوارع المرتبطة به حتى الطريق الدائرى على ان يتم الإنتهاء من أعمال الرفع المساحى خلال إسبوع على الأكثر من تاريخــه .