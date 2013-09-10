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طالب إعدادي يقتل والده وعمه وجدته ويطعن والدته لإساءتهم معاملته بالمنوفية

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طالب إعدادي يقتل والده وعمه وجدته ويطعن والدته لإساءتهم معاملته بالمنوفية طالب إعدادي يقتل والده وعمه وجدته ويطعن والدته لإساءتهم معاملته بالمنوفية

كتب : محمود الحصري وسحر عون الثلاثاء 10-09-2013 17:53

تمكنت مديرية أمن المنوفية من كشف غموض مذبحة عائلية شهدتها قرية "الكتامية" بمركز الباجور، والقبض على المتهم الذي أكتشف أنه طالب في الصف الثالث الإعدادي، بعد أن قتل والده وعمه وجدته بسبب سوء معاملتهم له، وتم تحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء سعيد توفيق، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز الباجور، يفيد العثور على 3 جثث لعائلة واحدة، مذبوحين داخل منزلهم، وإصابة سيدة بطعنات بقرية الكتامية.

وبالانتقال والمعاينة، تبين أن الجثث لكل من منيرة أحمد متولي (68 عامًا - ربة منزل)، مسجاة على وجهها بحجرة ملحقة بمنزلها، وبها جرح ذبحي بالرقبة وجرح طعني آخر بالظهر، وجثتي نجليها: أشرف محمود زيان ومحمد، بجرحين قطعيين بالجبهة أعلى العين اليسرى، وإصابة زوجة الأول هناء صلاح إبراهيم (20 عامًا)، وتم نقلها إلى مستشفى الباجور العام.

وتبين أن مرتكب الجريمة هو أحمد أشرف زيدان (15 عامًا - طالب بالصف الثالث الإعدادي)، ونجل المجني عليه الأول، وهو مريض نفسي.

وبسؤاله، أقر بارتكاب الجريمة نتيجة لسوء معاملة المجني عليهم له، وقام بالكشف عن طريقه قتله لهم، بقيامه بتحديد ميعاد القتل واختياره ليوم الجمعة لتواجد عمه ووالده وجدته بنفس المنزل، واستدرج كلا منهم على حدة وقتله، وبمحاولة والدته التعدي عليه لقيامه بالجريمة قام بضربها وفر هاربًا.

وبسؤال والدته، أقرت بأن ابنها هو المتسبب في الجريمة، نتيجة سوء معاملة أهله له، وتم تحرير محضر بالواقعة.

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