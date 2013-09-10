ليبيا تحجب قرابة مليون موقع إباحى عن شبكة الإنترنت المحلية

أعلنت ليبيا أنها حجبت قرابة مليون موقع إباحى عن الظهور فى شبكة الإنترنت المحلية لافتة إلى أن 40 فى المئة من مستخدمى الشبكة كانوا يصلون لهذه المواقع وفق ما كشف مسؤول برلمانى ليبى.

وقال رئيس لجنة الاتصالات والمواصلات فى المؤتمر الوطنى العام (البرلمان) محمد عمارى زايد على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك إنه "تم بحمد الله وتوفيقه حجب أكثر من 962000 موقع إباحى عن الظهور فى ليبيا".

وأضاف أن "الوصول إلى هذه المواقع كان يشكل ما بين 30 إلى 40 فى المئة من استخدام الإنترنت فى ليبيا"، معربا "عن شكره لكل من ساهم فى هذا العمل".

ولم يوضح المسؤول البرلمانى كيف تم اتخاذ هذا القرار الذى قامت بتنفيذه وزارة الاتصالات والمعلوماتية فى الحكومة الليبية المؤقتة.

وفيما انتقد ناشطون حقوقيون الإقدام على هذه الخطوة، استغرب العديد منهم دخول هذا الكم من مستخدمى الإنترنت لتصفح هذه المواقع رغم الخلفيات الدينية لليبيين.