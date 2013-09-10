أخبار عاجلة

مساء الأنوار: سليماني كوليبالي .. معشوق جماهير الأهلي الجديد -
حول العالم في 24 ساعة -
أهالي القرنة يجمعون 200 ألف جنيه لصالح مستشفى الأورام بالأقصر (صور) -
نيمار يحقق رقما قياسيا جديدا مع برشلونة -
مساء dmc - د/ عبد المنعم المشاط: الوضع الإقليمي يحتم على الولايات المتحدة أن تبحث عن شريك قوي -
مساء الأنوار: مدحت شلبي يتغزل في كيان نادي الزمالك ويرد بقوة على الشائعات الموجهة له -
مساء الأنوار: تعرف على تفاصيل رحلة إيناسيو "المدير الفني الجديد للزمالك" إلى القاهرة وموعد الوصول -
مساء الأنوار: مداخلة محمد عبد السلام - رئيس مصر للمقاصة عقب الفوز على الإسماعيلي -
مساء الأنوار: مداخلة سمير حلبية - رئيس النادي المصري عقب الفوز على إنبي -
مساء الأنوار: إيهاب جلال .. مورينيو الدوري المصري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

ليبيا تحجب قرابة مليون موقع إباحى عن شبكة الإنترنت المحلية

Google+ Print
ليبيا تحجب قرابة مليون موقع إباحى عن شبكة الإنترنت المحلية ليبيا تحجب قرابة مليون موقع إباحى عن شبكة الإنترنت المحلية

أعلنت ليبيا أنها حجبت قرابة مليون موقع إباحى عن الظهور فى الإنترنت المحلية لافتة إلى أن 40 فى المئة من مستخدمى الشبكة كانوا يصلون لهذه المواقع وفق ما كشف مسؤول برلمانى ليبى.

وقال رئيس لجنة الاتصالات والمواصلات فى المؤتمر الوطنى العام (البرلمان) محمد عمارى زايد على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك إنه "تم بحمد الله وتوفيقه حجب أكثر من 962000 موقع إباحى عن الظهور فى ليبيا".

وأضاف أن "الوصول إلى هذه المواقع كان يشكل ما بين 30 إلى 40 فى المئة من استخدام الإنترنت فى ليبيا"، معربا "عن شكره لكل من ساهم فى هذا العمل".

ولم يوضح المسؤول البرلمانى كيف تم اتخاذ هذا القرار الذى قامت بتنفيذه وزارة الاتصالات والمعلوماتية فى الليبية المؤقتة.

وفيما انتقد ناشطون حقوقيون الإقدام على هذه الخطوة، استغرب العديد منهم دخول هذا الكم من مستخدمى الإنترنت لتصفح هذه المواقع رغم الخلفيات الدينية لليبيين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول