مصر تفرض حظرا على 55 ألفا من أئمة المساجد من غير حاملي التراخيص

كتب : رويترز منذ 14 دقيقة

قال وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة، اليوم، إن السلطات ستمنع 55 ألفا من الائمة الذين لا يحملون تراخيص من القاء خطب في المساجد وذلك في أحدث إجراء ضد المتعاطفين مع الرئيس المعزول محمد مرسي.

وتشن السلطات المصرية حملة على جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي منذ أن تدخل الجيش لعزله في الثالث من يوليو في أعقاب احتجاجات حاشدة ضد حكمه.

وقال الوزير المصري إن هؤلاء الأئمة لا يحملون تراخيص لإلقاء الخطب وينظر إليهم على أنهم متطرفون ويمثلون تهديدا للأمن المصري.

ويستهدف الحظر بشكل أساسي الزوايا الصغيرة غير المرخصة. وتأتي هذه الخطوة بهدف نشر رسالة الإسلام الوسطية وإبقاء المصريين بعيدا عن الأفكار الراديكالية.

وقال جمعة إن القرار يهدف فحسب إلى تقنين عملية الخطابة خلال صلاة الجمعة وقصر إلقاء الخطب على المصرح لهم بذلك.

واتخذت السلطات إجراءات مشددة ضد الإخوان في أعقاب الإطاحة بمرسي. وألقي القبض على أكثر من 2000 من الناشطين الإسلاميين وسجن معظم قيادات الجماعة ومنهم مرسي في تهم تتعلق بالتحريض أو الضلوع في أعمال العنف. ووجه للبعض اتهامات بالإرهاب أو القتل.