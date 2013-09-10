وقفة لأعضاء نادى جمهورية بشبين الكوم

كتب - عاشور حمدى الثلاثاء , 10 سيبتمبر 2013 18:50

نظم العشرات من أعضاء نادى جمهورية شبين الكوم وقفة احتجاجية أمام مبنى النادى بشارع جمال عبد الناصر بمدينة شبين الكوم بالمنوفية مطالبين برحيل رئيس مجلس الإدارة اللواء عادل عز الدين والذى صدر ضده قرار من المحكمة برحيله عن مجلس الإدارة إلا أنه لم يقم بتنفيذه منذ عدة أشهر.

ورفع المتظاهرون عدد من اللافتات المطالبة برحيل عادل عز الدين منها " ارحل - كفاية "و"حرام عليكوا " و"خربها " , كما رفع البعض منهم صورة من قرار المحكمة برحيل اللواء عادل عز الدين عن مكانة فى مجلس الإدارة.

> فيما قال محمد جمعة "عضو الجمعية العمومية بالنادى وأحد المشاركين فى الوقفة ": إن اللواء عادل عز الدين صدر ضدة قرار من المحكمة ببطلان انتخابات نادى الجمهورية ولكنه لم يقم بتنفيذ القرار رغم إصدار الشباب والرياضة قرار برحيله إلا أنه لا يريد تنفيذه .