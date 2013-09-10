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بالفيديو .. ' كرباج ' أردني رائع يعيد أمل المونديال للعميد

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بالفيديو .. ' كرباج ' أردني رائع يعيد أمل المونديال للعميد بالفيديو .. ' كرباج ' أردني رائع يعيد أمل المونديال للعميد

سجل سعيد المرجان لاعب وسط الأردن هدف التعادل أمام أوزباكستان في التصفيات المؤهلة لكأس العالم بالبرازيل 2014، وأعاد الأمل للعميد حسام حسن المدير الفني لقيادة النشامي للمونديال.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بهدف لمثله، وتقدم أوزباكستان في العودة بهدف مبكر في الدقيقة الخامسة.

ولكن من كرة مرتدة من خارج منطقة الجزاء استلمها سعيد المرجان وسدد بيمينه قوية على الطائر سكنت الشباك معلنا التعادل.

وفي حالة استمرار المباراة بهذه النتيجة يلعب الوقت الإضافي ثم ركلات الترجيح لتحديد المتأهل للمباراة الأخيرة التي تحدد المتأهل للمونديال.

شاهد الهدف الرائع من هنا

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فيديو اليوم السابع

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