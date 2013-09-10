بالفيديو - محمد صلاح .. ملك تصفيات كأس العالم

أنهى محمد صلاح مهاجم منتخب مصر مرحلة المجموعات بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2014 في صدارة الهدافين بعد الهدف الذي سجله في غينيا يوم الثلاثاء.

وفازت مصر على غينيا بنتيجة 4-2 في الجولة الختامية لمرحلة المجموعات، سجل صلاح منها هدفا.

ورفع صلاح رصيده إلى ستة أهداف في صدارة الهدافين من ست مباريات، وتفوق على زميله محمد أبو تريكة صاحب الخمسة أهداف وبرنارد باركر الجنوب إفريقي بالرصيد نفسه.

ويملك الجزائري إسلام سليماني فرصة معادلة رقم صلاح عندما يلعب مع منتخب بلاده أمام مالي في التاسعة والنصف من مساء الثلاثاء.

فيما يملك صلاح وسليماني فرصة إضافة مزيد من الأهداف خلال مباراتي الدور الحاسم للتصفيات الذي تأهل له المنتخبين.

مشوار أهداف صلاح في التصفيات

هدف الفوز في غينيا (الجولة الثانية)

هاتريك في زيمبابوي (الجولة الرابعة)

هدف الفوز في موزمبيق (الجولة الخامسة)

هدف رائع في غينيا (الجولة السادسة)