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أبو تريكة: مش مصدق موضوع الـ100 ده!

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أبو تريكة: مش مصدق موضوع الـ100 ده! أبو تريكة: مش مصدق موضوع الـ100 ده!

لم يكن محمد أبو تريكة يعرف أنه يلعب مباراته رقم 100 مع منتخب ، حين تعملق في قيادة الفراعنة أمام غينيا.

أبو تريكة سجل هدفا وصنع اثنين في عرض رائع له مع منتخب مصر، وذلك خلال اللقاء رقم 100 لساحر الشياطين الحمر.

وعقب أبو تريكة باسما لـFilGoal.com بعد المباراة "فعلا؟! لم أكن أعرف أن هذه هي مباراتي رقم 100".

وتابع النجم صاحب القميص رقم 22 "عن نفسي مش مصدق موضوع الـ100 ده".

أوضح "كنت أظن أن أمامي مشوارا طويلا حتى أحقق ذلك، إنه حلم.. إحساس رائع وأنا سعيد فعلا".

وقاد أبو تريكة منتخب مصر للفوز بكأس أمم إفريقيا في 2006 ثم 2008.

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