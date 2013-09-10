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اجتماع طارئ بالجامعة العربية الأربعاء لبحث المبادرة الروسية بشأن سوريا

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اجتماع طارئ بالجامعة العربية الأربعاء لبحث المبادرة الروسية بشأن سوريا اجتماع طارئ بالجامعة العربية الأربعاء لبحث المبادرة الروسية بشأن سوريا
أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية، الأربعاء، على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة دولة ليبيا الرئيس الحالي للمجلس لبحث التطورات والمستجدات حول تطورات الأزمة السورية في ضوء المبادرة الروسية التي تتضمن إخضاع الأسلحة الكيماوية في سوريا للإشراف الدولي. وقال مصدر مسؤول في الأمانة العامة للجامعة العربية، الثلاثاء، إن هذا الاجتماع يأتي بناء على طلب دول مجلس التعاون الخليجي وعلى رأسها المملكة العربية . وأضاف المصدر أن مجلس الجامعة العربية سيدرس المبادرة الروسية بشأن الأزمة السورية، مؤكدًا موقف الجامعة بضرورة حل الأزمة السورية سياسيًا. وأعلن الأمين العام للجامعة العربية، نبيل العربي، في تصريحات له الثلاثاء، تأييده للمبادرة الروسية، وقال «الجامعة العربية منذ البداية تبحث عن حل سياسي».

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