بالصور.. حملة “شرم آمنة” تصل أعماق البحر الأحمر.. وغواصين يحملون أعلام مصر تحت الماء

وصلت فعاليات حملة ” شرم الشيخ امنة” لأعماق البحر حيث قام غطاسين نشطاء بفاعلية للدعاية لشرم الشيخ فى اعماق البحر بمنطقة الفنار فى هضبة ” ام السيد” بشرم الشيخ وقد قام الغطاسين بحمل لافتات مغلفة بالبلاستيك مكتوب عليها باللغة الانجليزية”we are safe insharm el sheikh” شرم الشيخ امنة بالإضافة لأعلام مصر التي حملها الغطاسين معهم.

وقال احمد غباشى منسق حملة” شرم الشيخ امنة” ان الحملة تواصل الدعاية لشرم الشيخ ولمصر وناشد كل مراكز الغطس بشرم الشيخ تفعيل حملة شرم الشيخ امنة فى اعماق البحر ووسط الشعاب المرجانية النادرة ومع السياح الذين يقومون بالغطس للدعاية لشرم الشيخ ومصر واشار غباش ان الحملة انها سوف تمنح بانرات الدعاية واعلام مصر على سبيل الاستعارة لكل مراكز الغوص التي تريد تنظيم فعاليات للدعاية لشرم الشيخ.

وقال محمد بدوى امين لجنة العمل الجماهيري بحزب الدستور بشرم الشيخ ان حملة شرم الشيخ امنة كان لها صدى كبير فى وسط السياح وانها تقوم برسالة لكل سياح العالم ان شرم الشيخ امنة رغم الظروف الصعبة التي تمر بها السياحة بمصر.