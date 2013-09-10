البنوك تنفي تخفيض حد السحب من ماكينات الصرف الآلي

كتب : الاناضول الثلاثاء 10-09-2013 13:58

نفت البنوك العاملة في مصر، اليوم الثلاثاء، صحة الأنباء التي ترددت حول تخفيض البنوك حد السحب النقدي اليومي من ماكينات الصرف الآلي، المعروفة باسم "ATM"، والذي يتراوح ما بين خمسة وتسعة آلاف جنيه يوميا.

وقالت قيادات مصرفية، إن هناك عميات سحب نقدي كبيرة، هذه الأيام من ماكينات "ATM"، بسبب قرب حلول الموسم الدراسي، ما أدى لنقص السيولة المتاحة لدى هذه الماكينات، التي تقوم البنوك بتغذيتها على مدار اليوم، لتلبية احتياجات عملائها.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي، تداولت على نطاق واسع، أنباء عن تخفيض البنوك حد السحب النقدى اليومي، وهو ما نفاه حازم حجازي، مدير عام الفروع والمناطق بالبنك الأهلي المصري، والذى قال إن حدود السحب من الصارفات الالية لدى البنك لم تتغير، وهى خمسة آلاف جنيه في اليوم، وأنه لا توجد أي نية لتغيير حدود السحب اليومية من ال ATM.

واعتبر مدير عام الفروع بالبنك الأهلي المصري، أن ما تردده مواقع التواصل الاجتماعي في هذا الشأن، يأتي في إطار جملة من الشائعات الموجهة ضد القطاع المصرفي، لقوته ودوره في دعم الاقتصاد، خاصة إبان الأزمة المالية العالمية في عام 2008، وبعد ثورة 25 يناير.

وحول تداعيات هذه الشائعات على القطاع المصرفي، قال حجازي: "الودائع بالقطاع لم تتأثر سلبا بهذه الشائعات، بل على العكس من ذلك تماما، حيث شهدت الودائع زيادة واضحة خلال الفترة الأخيرة".

ويبلغ حجم الودائع لدى القطاع المصرفي 1.58 تريليون جنيه، طبقا لأحدث أرقام صادرة عن البنك المركزي المصري.

وعلى مستوى القطاع أستبعد حجازى قيام البنوك بتغيير حدود السحب النقدى اليومية، وقال" على العكس هناك بنوك تتجه الى زيادة حدود السحب النقدى لتشجيع العملاء على استخدام البطاقات البلاستيكية والبعد عن التعامل النقدى لمخاطره الكثيرة" .

وبلغ عدد ماكينات ال ATM في مصر 6 الاف ماكينة بنهاية ديسمبر 2012 طبقا لبيانات البنك المركزي ، ويتم من خلال هذه الماكينات سحب عشرات الملايين من الجنيهات يوميا من قبل حائزى البطاقات البلاستيكية. ويستحوذ البنك الاهلى المصرى ، أكبر بنك في البلاد، وحده على 1200 ماكينة ، فيما يمتلك بنك مصر 738 ماكينة.

وقال عمرو طنطاوى مدير عام الفروع ببنك مصر إيران للتنمية للأناضول إن ما يتردد عن تخفيض حدود السحب النقدى من الصارف الالى فى اليوم الواحد غير صحيح على الاطلاق .

وأضاف ان حد السحب اليومى من الصارفات الالية التابعة لبنك مصر إيران للتنمية يصل إلى 5 الاف جنيه يوميا ، ولاتوجد اى نيه لتخفيضه .

ويرى طنطاوى أن مايتردد عن تخفيض حد السحب هو شائعات ترغب فى الاضرار بالقطاع المصرفى بإعتباره اكثر قطاعات الدولة قدرة على دعم الاقتصاد المصرى .

وفى البنك العقارى المصرى العربى قال طلعت الشهابى المدير العام بالبنك للأناضول إن البنك لم يقم مطلقا بتغيير حدود السحب النقدى من الصارفات الالية ، كما أنه لا توجد لدى البنوك أية نية لتنفيذ ذلك .

وأضاف أن حدود السحب من ماكينات البنك العقارى تصل ألى 9 الاف جنيه يوميا وهى من أعلى المعدلات فى مصر.

وفسر الشهابى زيادة السحوبات الحالية من ماكينات الصرف الالى بقرب حلول العام الدراسى الجديد ، قائلا " من الطبيعي ان يلجأ العملاء للسحب من ايداعاتهم هذه الايام لتغطية التزامات المدارس" .

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