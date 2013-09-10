أخبار عاجلة

مساء الأنوار: سليماني كوليبالي .. معشوق جماهير الأهلي الجديد -
حول العالم في 24 ساعة -
أهالي القرنة يجمعون 200 ألف جنيه لصالح مستشفى الأورام بالأقصر (صور) -
نيمار يحقق رقما قياسيا جديدا مع برشلونة -
مساء dmc - د/ عبد المنعم المشاط: الوضع الإقليمي يحتم على الولايات المتحدة أن تبحث عن شريك قوي -
مساء الأنوار: مدحت شلبي يتغزل في كيان نادي الزمالك ويرد بقوة على الشائعات الموجهة له -
مساء الأنوار: تعرف على تفاصيل رحلة إيناسيو "المدير الفني الجديد للزمالك" إلى القاهرة وموعد الوصول -
مساء الأنوار: مداخلة محمد عبد السلام - رئيس مصر للمقاصة عقب الفوز على الإسماعيلي -
مساء الأنوار: مداخلة سمير حلبية - رئيس النادي المصري عقب الفوز على إنبي -
مساء الأنوار: إيهاب جلال .. مورينيو الدوري المصري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. ON Sport

سفير مصر في برلين: إدانة ألمانيا لمحاولة اغتيال وزير الداخلية تؤكد عدم تسامح المجتمع الدولي مع الإرهاب

Google+ Print
سفير مصر في برلين: إدانة ألمانيا لمحاولة اغتيال وزير الداخلية تؤكد عدم تسامح المجتمع الدولي مع الإرهاب سفير مصر في برلين: إدانة ألمانيا لمحاولة اغتيال وزير الداخلية تؤكد عدم تسامح المجتمع الدولي مع الإرهاب

كتب : أكرم سامي منذ 26 دقيقة

أكد السفير المصري في برلين محمد حجازي، أن الالمانية أدانت بشدة المحاولة الفاشلة لاغتيال السيد وزير الداخلية، معتبرة أن مثل هذه الاعمال الارهابية غير مقبولة بأى حال من الاحوال، ومطالبة بمحاسبة المسئولين عن هذا الاعتداء، وداعية الاطـراف السياسية كافة الى انتهاج الحوار والدخول فى عملية سياسية شاملة للامن والاستقرار .

وتعقيبا على الموقف الالمانى، اعتبر حجازي في بيان صحفي اليوم، أن إدانة ألمانيا للعنف والارهاب بشكل واضح، يؤكد أن المجتمع الدولى لن يتسامح مع مرتكبى مثل هذه الاعمال المرفوضه واليائسة، والتى لن تقود أصحابها الا لمزيد من العزلة محليا واقليميا ودوليا، مشددا على ان الاندماج فى الحياة السياسية من خلال خريطة الطريق التى ارتضاها الشعب بعد موجه ثورته الثانية فى 30 يونيو هى المدخل الطبيعى للحوار، لاسيما وهى محدودة الاهداف والنطاق الزمنى نحو إقامة حياة ديمقراطية سليمة فى إطار من الشفافية والنزاهة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

مواضيع متعلقة
مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن: لم يتم دعوة الرئيس المصري في عهد أوباما للبيت الأبيض

مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن: لم يتم دعوة الرئيس المصري في عهد أوباما للبيت الأبيض

مساء الأنوار: مداخلة محمد عبد السلام - رئيس مصر للمقاصة عقب الفوز على الإسماعيلي

مساء الأنوار: مداخلة محمد عبد السلام - رئيس مصر للمقاصة عقب الفوز على الإسماعيلي

مساء الأنوار: مداخلة سمير حلبية - رئيس النادي المصري عقب الفوز على إنبي

مساء الأنوار: مداخلة سمير حلبية - رئيس النادي المصري عقب الفوز على إنبي

مساء الأنوار: إيهاب جلال .. مورينيو الدوري المصري

مساء الأنوار: إيهاب جلال .. مورينيو الدوري المصري