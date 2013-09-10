سفير مصر في برلين: إدانة ألمانيا لمحاولة اغتيال وزير الداخلية تؤكد عدم تسامح المجتمع الدولي مع الإرهاب

كتب : أكرم سامي منذ 26 دقيقة

أكد السفير المصري في برلين محمد حجازي، أن الحكومة الالمانية أدانت بشدة المحاولة الفاشلة لاغتيال السيد وزير الداخلية، معتبرة أن مثل هذه الاعمال الارهابية غير مقبولة بأى حال من الاحوال، ومطالبة بمحاسبة المسئولين عن هذا الاعتداء، وداعية الاطـراف السياسية كافة الى انتهاج الحوار والدخول فى عملية سياسية شاملة للامن والاستقرار .

وتعقيبا على الموقف الالمانى، اعتبر حجازي في بيان صحفي اليوم، أن إدانة ألمانيا للعنف والارهاب بشكل واضح، يؤكد أن المجتمع الدولى لن يتسامح مع مرتكبى مثل هذه الاعمال المرفوضه واليائسة، والتى لن تقود أصحابها الا لمزيد من العزلة محليا واقليميا ودوليا، مشددا على ان الاندماج فى الحياة السياسية من خلال خريطة الطريق التى ارتضاها الشعب بعد موجه ثورته الثانية فى 30 يونيو هى المدخل الطبيعى للحوار، لاسيما وهى محدودة الاهداف والنطاق الزمنى نحو إقامة حياة ديمقراطية سليمة فى إطار من الشفافية والنزاهة.