سفير الأردن يؤكد دعم خيارات الشعب المصرى وتعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين

كتب : صالح إبراهيم منذ 25 دقيقة

أكد بشر الخصاونة سفير الأردن فى القاهرة، اهتمام بلاده بتعميق علاقاتها الاقتصادية والتجارية وزيادة استثماراتها وإقامة العديد من المشروعات المشتركة مع مصر، موضحا أن زيارة وفد رجال الأعمال الأردنيين لمصر الأسبوع الماضى يعكس ذلك.

وأشار الخصاونة، خلال لقائه منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة اليوم، إلى زيارة العاهل الأردنى الملك عبد الله بن الحسين لمصر عقب ثورة يونيو، وأنها تمثل رسالة قوية للتأكيد على دعم الأردن لـ"خيارات الشعب المصرى الحر" التى أعادت الديمقراطية إلى مسارها الحقيقى وأعادت مصر إلى دورها الريادى فى المنطقة العربية.

من ناحيته، قال منير فخرى عبد النور إن المرحلة المقبلة ستشهد انطلاقة كبيرة للتعاون الاقتصادى والتجارى بين البلدين من خلال استكمال إجراءات إنشاء منظومة لوجيستية متكاملة بين مصر والأردن لتسهيل نفاذ وصول السلع والمنتجات من مصر إلى الأردن وأسواق دول مجلس التعاون الخليجى عبر الأراضى الأردنية، وكذلك وصول الصادرات الأردنية إلى دول شمال إفريقيا عبر مصر.

وبلغ حجم التبادل التجارى بين مصر والأردن 901 مليون دولار فى عام 2012 الماضى، فيما بلغت الصادرات المصرية للسوق الأردنية 691 مليون دولار، وبلغت قيمة الواردات 210 مليون دولار، ويبلغ عدد الشركات الأردنية المستثمرة فى مصر 1278 شركة باستثمارات 500 مليون دولار فى قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإنشاءات والتمويل والخدمات والزراعة والسياحة والصناعة، فيما تبلغ الاستثمارات المصرية بالأردن 307 ملايين دولار بقطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والنقل.