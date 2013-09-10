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منبر الوحدة الوطنية فى لبنان يدين المخطط العدوانى على سوريا

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منبر الوحدة الوطنية فى لبنان يدين المخطط العدوانى على سوريا منبر الوحدة الوطنية فى لبنان يدين المخطط العدوانى على سوريا

دان منبر الوحدة الوطنية في لبنان، المخطط العدواني الأمريكي الإسرائيلي على سوريا، واستنكر المنبر في بيان لأمانته العامة عقب اجتماع أعضائها اليوم برئاسة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق الدكتور سليم الحص، الهجوم على بلدة معلولا التراثية، رافضًا أن تكون أحداثها الدامية والمدمرة مجالاً لسجال سياسي داخلي يستثمر لغايات انتخابية، في حين أن حجم الكارثة هو أكبر من الطوائف والأحزاب وحساباتها في لبنان والمنطقة.
> واستنكر تمادي السفير الأمريكي الجديد في لبنان ديفيد هيل ومن على منبر رئاسة في تشخيص الداء وتحديد الدواء، نيابة عن جميع اللبنانيين بما في ذلك مؤسساتهم الدستورية وتشكيلاتهم السياسية ومجموعاتهم الحزبية.
> وطالب الحكومة بأن تدعو إلى مؤتمر دولي ينعقد في لبنان ويخصص لمتابعة موضوع النازحين الإنساني ويسعى إلى إيجاد الحلول له بعدما تجاوزت الأزمة كل الخطوط.

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