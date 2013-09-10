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حزب "التحرير" (ولاية مصر): ليس من الحكمة إعلان إمارات إسلامية لا تملك مقومات الاستمرار

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حزب "التحرير" (ولاية مصر): ليس من الحكمة إعلان إمارات إسلامية لا تملك مقومات الاستمرار حزب "التحرير" (ولاية مصر): ليس من الحكمة إعلان إمارات إسلامية لا تملك مقومات الاستمرار

كتب : محمد كامل الثلاثاء 10-09-2013 15:52

قال حزب التحرير ولاية ، وهو حزب يسعى لتأسيس الخلافة دون الأساليب الديمقراطية، أنه ليس من الحكمة أن نعلن إمارات إسلامية هنا وهناك في مناطق لا تملك أي مقومات الاستمرار حتى دون تدخل المستعمرين.

وأضاف الحزب، في بيان اليوم، أنه من الواجب حاليًا أن نعمل في الدعوة لتوعية الأمة على فكرة الخلافة والحكم الإسلامي، وعلى مسؤوليتها الشرعية في إقامة الدين وحمله إلى العالم، وأوضح الحزب أنه يعمل على جمع القوة التي تمكِّن المشروع الإسلامي من الظهور الفعلي والحقيقي على أرض الواقع في دولة تملك مقومات الاستمرار من الناحية العسكرية والاقتصادية.

وأضاف الحزب أن الاستعجال في الظهور العسكري والمناطقي كما حصل في شمال نيجيريا والصومال ومالي واليمن وشمال لبنان وبعض مناطق باكستان يعتبر انتحارًا بكل ما للكلمة من معنى.

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