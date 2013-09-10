رئيس بعثة الحج لـ"الوطن": الداخلية أنهت استعدادها لـ"القرعة".. وأول فوج 21 سبتمبر

اللواء مصطفى بدير: 95 % من أماكن إقامة الحجاج بالمنطقة المركزية بمكة والمدينة

كتب : محمد بركات الثلاثاء 10-09-2013 16:23

قال اللواء مصطفى بدير مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية الرئيس التنفيذى لبعثة الحج المصرية رئيس بعثة حج القرعة، إن وزارة الداخلية أتمت استعداداتها لسفر حجاج بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج، مشيرا إلى أن الوزارة أعدت العديد من المزايا التى تقدم لأول مرة لحجاج القرعة هذا العام.

وأوضح بدير لـ"الوطن" أن محمد إبراهيم وزير الداخلية أصدر توجيهات بسفر أعضاء بعثة حج القرعة قبل الحجاج بأربعة أيام لتجهيز أماكن استقبال الحجاج بالمطارات، والتأكد من مطابقة مقار إقامة الحجاج التى تم التعاقد عليها وفقا لشروط التعاقد التى أبرمت مع أصحاب الفنادق بالمدينة المنورة ومكة المكرمة.

وأشار بدير إلى أن بعثة حج القرعة نجحت هذا العام فى تقديم العديد من الخدمات الجديدة لحجاج بيت الله الحرام، والتى من شأنها التيسير عليهم خلال آداء المناسك، سواء فى منظومة السكن، أو التغذية، أو النقل أو التوعية الدينية، فالبعثة نجحت هذا العام فى حجز 95 % من أماكن إقامة حجاج بيت الله الحرام بالمنطقة المركزية بمكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك على الرغم من الارتفاع الكبير فى الأسعار بسبب استمرار السلطات السعودية فى القيام بإزالة العديد من المبانى والمنازل بمنطقة الحرم المكى لعمل توسعات فى المنطقتين الشمالية والشرقية تيسيرا على الحجاج.

26 فندقا بمكة و10 بالمدينة لاستيعاب الحجاج.. و6 أفراد حد أقصى بالغرفة

وأضاف رئيس بعثة الحج أن البعثة قامت باستئجار 26 فندقا بمكة المكرمة، و10 فنادق بالمدينة المنورة، مشيرا الى أن تسكين الحجاج بالغرف لن يزيد عن 6 حجاج كحد أقصى بالغرفة الواحدة، لافتا فى الوقت نفسه الى أن جميع الغرف تحتوى على دورات مياه خاصة بها، كما تم إجراء الاتصالات والتنسيق اللازم مع رئيس المؤسسة الأهلية السعودية لمطوفى الدول العربية فيصل نوح، ورئيس قطاع مصر بالمؤسسة موفق خوج لتخصيص مكان مميز لحجاج القرعة داخل مشعرى منى وعرفات، وكذلك التعاقد على الخدمات المتنوعة التى تقدم للحجاج.

وتابع أنه سيتم لأول مرة هذا العام تقديم الوجبات الجافة للحجاج يوميا بدلا من تسلم الحاج لحقيبة الوجبة الجافة قبل التصعيد إلى عرفات وما كان يصاحبها من مشقة عليه لاضطراره إلى حملها طوال يوم عرفات حتى وصوله إلى منى، مشيرا إلى أنه سيتم صرف الوجبات الجافة للحجاج والخاصة بالافطار والعشاء ابتداء من يوم التصعيد إلى عرفات وحتى انتهاء إقامته بمشعر منى.

وأوضح اللواء بدير أنه تم أيضا الاتفاق على تقديم مشروبات ساخنة مجانية للحجاج على مدى الأربع وعشرين ساعة بمنى وعرفات، وكذلك الاتفاق على إنارة جميع الممرات الخاصة بمخيمات الحجاج بمنى وعرفات وفرشها بالسجاد الجديد، ونحو 650 مقعدا بلاستيكيا، و65 منضدة، و65 طاولة خارج كل مجموعة من الخيام ليستخدمها الحجاج بدلا من الجلوس داخل المخيم طوال الوقت.

التنسيق مع وزارة الصحة السعودية لتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للحجاج المصريين

وحول الاستعدادات الطبية لخدمة الحجاج، أوضح اللواء بدير أنه تم بالتنسيق مع وزارة الصحة لتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية اللائقة للحجاج؛ حيث قامت البعثة بتوفير أماكن العيادات بفنادق الحجاج بينما قامت وزارة الصحة بتجهيزها بالأجهزة الطبية والأدوية المطلوبة، كما تم توفير فريق طبى من قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية مجهز بسيارة إسعاف من الوزارة لمصاحبة البعثة لتقديم الخدمة الطبية للحجاج كبار السن فى مناطق سكنهم.

وفيما يتعلق بموعد سفر أول فوج من حجاج بعثة القرعة، أشار اللواء بدير إلى أنه من المقرر مغادرة أول فوج من الحجاج لمطار المدينة المنورة يوم 21 سبتمبر المقبل بينما سيغادر أول فوج الى مكة المكرمة يوم 26 سبتمبر المقبل، موضحا أنه من المقرر أن يتم هذا العام تطبيق رحلة المسار الواحد؛ حيث سيسافر نصف الحجاج إلى مطار المدينة المنورة ويعودون بسلامة الله تعالى إلى أرض الوطن عبر مطار جدة، فيما يسافر النصف الآخر إلى مطار جدة على أن تكون عودتهم للبلاد عبر مطار المدينة المنورة.

وأضاف اللواء بدير إنه تم إنهاء تأشيرات سفر الحجاج على جوازات سفرهم الخاصة بهم، مشيدا فى الوقت نفسه بتعاون السفارة السعودية بالقاهرة وقنصلياتها فى إنجاز منح التأشيرات للحجاج فى زمن قياسى، مشيرا إلى أنه سيتم تسليم الجوازات وتذاكر السفر، وحقيبة مستلزمات الحج التى تحتوى على ملابس الإحرام كاملة مطبوعا عليها علم مصر الى الحجاج بأقسام ومراكز الشرطة التابعين لها.

كما ناشد حجاج بيت الله الحرام بالالتزام داخل مخيماتهم بمشعر عرفات حتى لا يضلوا طريقهم عن المخيم، وكذلك التزامهم بالمساحة المخصصة لكل حاج بمشعر منى، والتى حددتها السلطات السعودية بـ 90 سم فقط لكل حاج، مشيرا إلى أن تلك المساحة بالطبع ضيقة جدا، وبالتالى فللحاج استخدام الرخصة الشرعية فى عدم المبيت بمنى تيسيرا عليه وعلى الحجاج الآخرين، بخاصة فى ظل النظام الجيد الذى وضعته السلطات السعودية لرمى الجمرات عقب تشغيل جسر الجمرات الجديد بكامل طاقته، وكذلك الالتزام بأوزان الحقائب التى أعلنت عنها شركة مصر للطيران؛ حيث سيسمح لكل حاج بحقيبتين فقط أثناء سفره على ألا يتعدى وزن الحقيبة الواحد 23 كيلو جراما، إضافة إلى 5 كيلو جرامات لمياه زمزم على ان تكون مغلفة ومحكمة الغلق.

نناشد الحجاج بالالتزام بالتعليمات والمواعيد حفاظا على سلامتهم وعدم تعطيل المناسك

وطالب اللواء بدير ضيوف الرحمن بالالتزام بمواعيد الرجم المقررة لحجاج بعثة القرعة، والتى ستعلن لهم من خلال ضباط البعثة المرافقين لهم، كما طالبهم بضرورة الالتزام بمواعيد السفر التى ستقرر لهم فى تذاكر الطيران، والتى سيترتب عليها مواقيت استلامهم لغرفهم سواء فى مكة المكرمة أو فى المدينة المنورة، وذلك لضمان راحتهم وعدم تعطيلهم سواء فى المطارات أو فى مقار تسكينهم.