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"البيئة" تنتهى من الدراسة القانونية لحق الانتفاع من المحميات الطبيعية

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"البيئة" تنتهى من الدراسة القانونية لحق الانتفاع من المحميات الطبيعية "البيئة" تنتهى من الدراسة القانونية لحق الانتفاع من المحميات الطبيعية

قال الدكتور عمر عبد الدايم, المدير الفنى لمشروع تعزيز أنظمة الإدارة والتمويل المستدام للمحميات الطبيعية، بوزارة البيئة، إنه تم إعداد مجموعة من الدراسات والتقارير الفنية لتحسين الأداء بالمحميات الطبيعية فى , وعلى رأسها الدراسة القانونية عن حقوق الانتفاع بالمحميات الطبيعية بين النظرية والتطبيق والمشكلة والحلول.

وأشار عبد الدايم، فى تصريحات اليوم الثلاثاء, إلى أنه تم الانتهاء أيضاً من التقييم الاقتصادى لخدمات النظام البيئى بالمحميات الطبيعية وأخذ نموذج دراسة حالة "محمية رأس محمد،" كما تمت دراسة إنشاء وإدارة صناديق حماية الطبيعة تحت عنوان "نحو إنشاء صندوق لحماية الطبيعة فى مصر", ودراسة إنشاء وحدة الاقتصاد والتمويل بقطاع حماية الطبيعة، بالإضافة إلى دراسة "مبادرة الاقتصاد الأخضر فى المحميات الطبيعية فى مصر"، ودراسة "إدارة الموارد البشرية فى المحميات الطبيعية فى مصر".

وأكد عبد الدايم أن مشروع تعزيز أنظمة الإدارة والتمويل للمحميات الطبيعية فى مصر يهدف إلى إرساء نظام مالى مستديم للمحميات الطبيعية, وما يستلزم من هياكل للإدارة ونظم وقدرات لضمان الاستخدام الرشيد للعائد المحقق طبقاً لأولويات متطلبات صون التنوع البيولوجى والذى ينفذ بدعم من مرفق البيئة العالمى وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى.

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