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"هندسة حلوان" تحصل على شهادة الاعتماد والجودة

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"هندسة حلوان" تحصل على شهادة الاعتماد والجودة "هندسة حلوان" تحصل على شهادة الاعتماد والجودة

حصلت كلية الهندسة بالمطرية جامعة حلوان، على شهادة اعتماد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وذلك بعد استيفائها لجميع المعايير القومية القياسية، والتى ترتبط بالقدرة المؤسسية والفاعلية التعليمية وفق تقارير المراجعين والخبراء، بالإضافة إلى توافق برامج الكلية مع المعايير الدولية.
> وأكد الدكتور أحمد موسى عميد كلية الهندسة بالمطرية، أن حصول الكلية على شهادة ضمان جودة التعليم والاعتماد يُعد من أهم إنجازات الكلية، حيث تُعد من أوائل كليات الهندسة على مستوى الجامعات المصرية التى تحصل على تلك الشهادة.
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