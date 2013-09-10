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رونالدو وإسكو ومودريتش يواصلون التعافي من الإصابة

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رونالدو وإسكو ومودريتش يواصلون التعافي من الإصابة رونالدو وإسكو ومودريتش يواصلون التعافي من الإصابة

مدريد، (إفي): واصل البرتغالي كريستيانو رونالدو والإسباني إسكو ألاركون والبرازيلي مارسيلو والكرواتي لوكا مودريتش، الذين تم إعفاؤهم من التزاماتهم مع منتخبات بلادهم في مباريات اليوم لأسباب متنوعة، تدريبات التعافي للحاق بمباراة فريقهم ريال مدريد أمام فياريال يوم السبت المقبل في الدوري الإسباني.

وخضع رونالدو لتدريبات الركض في مدينة فالديبيباس الرياضية ثم توجه لاستكمال تدريبات التعافي داخل الصالة الرياضية وسرى نفس الأمر على إسكو ومارسيلو ومودريتش وشابي ألونسو الذي كان خضع لعملية جراحية.

ولا يزال يغيب عن الريال 13 لاعبا دوليا لذا فإن المران استكمل بوجود لاعبي الفريق الثاني كاسادو وديريك وكيني وخوسيه رودريجز ولوكاس وبورخا.

ومارس الحراس دييجو لوبيز وخيسوس فيرنانديز وتوماس ميخياس التدريبات مع مدرب حراس المرمى فيليام فيكي.

وعاد المدافع الفرنسي رافائيل فاران، الذي يسير نحو التعافي بشكل نهائي من إصابة الركبة، اليوم للمس الكرة في مؤشر على قرب عودته للعب.

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