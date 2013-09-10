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دراسة بـ"علوم بني سويف" توصلت إلى منتجات طبيعية تخفض من نسبة السكر والدهون في الدم

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دراسة بـ"علوم بني سويف" توصلت إلى منتجات طبيعية تخفض من نسبة السكر والدهون في الدم دراسة بـ"علوم بني سويف" توصلت إلى منتجات طبيعية تخفض من نسبة السكر والدهون في الدم

كتب : محمد خلف أمين منذ 10 دقائق

أجرى الدكتور أيمن معوض محمود، المدرس بعلم وظائف الأعضاء بكلية العلوم جامعة بني سويف، عدة دراسات وأبحاث علمية تختص بدراسة تأثير المنتجات الطبيعية على حالات مرضى السكري والسمنة على المستوى الجيني.

وتوصلت الدراسة التي أجراها الباحث إلى إيجاد العديد من المركبات والمنتجات الطبيعية ذات التأثير المخفض للسكر والدهون والمحسن لوظائف القلب والتي تم نشرها في مجلات دولية مرموقة.

الجدير بالذكر أن الدكتور أيمن معوض محمود، حاصل على مشروع بحثي من صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، بعنوان "توصيف المجموعات الفرعية للخلايا البطانية الأصلية ودورها في إصلاح الأوعية الدموية"، كما حصل على جائزة الجمعية الدولية لتصلب الشرايين ضمن أفضل 3 باحثين على مستوى العالم من ضمن عدد كبير من المتقدمين من 17 دولة في مجال أمراض السكري وتصلب الشرايين حيث حصل الباحث على المركز الأول، وحصل على بكالوريوس العلوم – شعبة علم الحيوان والكيمياء عام 2004، وماجيستير علم وظائف الأعضاء 2009، ودبلومة الدراسات العليا في الكيمياء الحيوية التحليلية من جامعة المنوفية، وحصل على شهادة الدكتوراه من جامعة بني سويف في علم وظائف الأعضاء 2012، ومنحة من الاتحاد الأوروبي للسفر إلى جامعة غرناطة بإسبانيا لتمثيل جامعة بني سويف.

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