بالفيديو..محمد بن راشد يترأس جلسة عصف ذهني مع فريق عمله

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أن المرحلة القادمة من النمو في دولة الإمارات تتطلب فكراً جديداً في الإدارة نظراً لاختلاف التحديات واتساع الطموحات وارتفاع سقف التوقعات .



> جاء ذلك خلال ترؤس سموه لجلسة عصف ذهني مع فريق عمله صباح اليوم بمكتبه بأبراج الإمارات بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي .



> وأضاف سموه " إننا بحاجة لأدوات جديدة وطرق مختلفة وإبداع مستمر للاستمرار في بيئة تنافسية عالمية تزداد قوة يوما بعد يوم".



> وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال الجلسة التي تم طرح العديد من الأفكار والمبادرات والمشاريع خلالها إن التفكير بشكل جماعي والحوار المفتوح مع فرق العمل يولد أفكارا أفضل وأقرب دائما للنجاح .

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وخاطب سموه فرق عمله بقوله " وظيفتي كقائد هي استخراج أفضل الأفكار من فرق العمل وتحويلها لواقع يساهم في تحسين حياة الناس وجعل الإمارات مكانا أفضل لنا جميعا".



> كما ناقش صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال جلسة العصف الذهني موقع دولة الإمارات في مختلف التقارير الدولية المحايدة مؤكدا سموه أن كافة مشاريعنا القادمة في الإمارات لا بد أن تحمل مواصفات ومعايير تتوافق مع تنافسية الإمارات العالمية وسمعتها الدولية وتعزز في نفس الوقت من رفاهية المواطنين واستفادتهم من مختلف التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تجري في الدولة.



> حضر اللقاء معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شئون مجلس الوزراء ورئيس المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وسعادة نجلاء العور الأمين العام لمجلس الوزراء وسعادة عهود الرومي المدير العام لمكتب رئاسة مجلس الوزراء وسعادة عبدالله البسطي مدير عام المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وسعادة عبدالله لوتاه الأمين العام لمجلس الإمارات للتنافسية.



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