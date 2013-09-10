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تأجيل دعوى مطالبة استاد القاهرة لاتحاد الكرة بمبلغ 5 مليون جنيه لجلسة 11 نوفمبر‎

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تأجيل دعوى مطالبة استاد القاهرة لاتحاد الكرة بمبلغ 5 مليون جنيه لجلسة 11 نوفمبر‎ تأجيل دعوى مطالبة استاد القاهرة لاتحاد الكرة بمبلغ 5 مليون جنيه لجلسة 11 نوفمبر‎

الإتحاد المصري لكرة القدم

قررت محكمة جنوب القاهرة الدائرة الثانيه مدنى تأجيل نظر الدعوى المقامه من إستاد القاهرة ضد الاتحاد المصرى لكرة القدم للمطالبة بمبلغ خمسة ملايين وثلاثة مائه وواحد وثلاثون الف ومئتان وواحد وثمانون جنيها مديونية لجلسة 11 نوفمبر للاطلاع على المستندات.

كان الممثل القانونى لإستاد القاهرة قد تقدم بحافظة مستندات تفيد ان إستاد القاهره هيئة رياضية تملك العديد من الملاعب سواء كان الملعب الرئيسي أو مجموعة ملاعب تدريب وحيث أن الاتحاد المصرى لكرة القدم هو الجهة المنوط بها إدارة لعبة كرة القدم، وحيث أن المنتخبات المختلفة تخضع للاتحاد المصرى سواء فى إيراداتها أو مصروفتها، وحيث أن الاتحاد يقوم بأجراء الانشطة سواء منها المباريات الرسمية أو الودية للمنتخبات وكذلك التدريبات الخاصة بتلك المنتخبات على ملاعب الهيئة المدعية، حيث أن مديونية الاتحاد قد بلغت خمس ملايين وثلاثمائة وواحد وثلاثون الف ومئتان وواحد وثمانون جنيها.

حيث أن الهيئة المدعية قد قامت بمطالبة الاتحاد مرارا وتكرارا وأعيتها كافة السبل الودية الا أن الاتحاد قد رفض سد اد تلك المبالغ، حيث أنه يحق للهيئة أقامت هذه الدعوة بمطالبة الاتحاد لسداد تلك المديونية.

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