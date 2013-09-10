بالفيديو .. أهم 10 لقطات في 100 مباراة دولية لأبو تريكة

يدخل محمد أبو تريكة نادي الـ100 مباراة دولية مع منتخب مصر بمواجهة غينيا مساء الثلاثاء في تصفيات كأس العالم 2014.

وبدأ أبو تريكة مشواره مع المنتخب المصري في 2001 قبل ان يبتعد لثلاث سنوات ويعود في 2004 ويستمر مع المنتخب المصري لمدة 9 سنوات متتالية.

وقاد النجم المصري منتخب الفراعنة لكثير من الإنجازات، وأحرز العديد من الأهداف وقام بعدة لقطات تاريخية.

ويرصد FilGoal.com أبرز 10 لقطات في مشوار محمد أبو تريكة الدولي مع منتخب مصر منذ بدايته حتى الآن.

السودان 2004 (تصفيات مونديال 2006)

أول هدف دولي رسمي لأبو تريكة كان في مرمى السودان بأم درمان في يونيو 2004 في افتتاح تصفيات كأس العالم 2006.

وأحرز أبو تريكة ثلاثة أهداف مع المنتخب في ثلاثة أسابيع متتالية الأول وديا في مرمى زيمبابوي والثاني في السودان والثالث في كوت ديفوار في الجولة الثانية لتصفيات المونديال بالإسكندرية.

ليبيا 2006 (كأس الأمم الإفريقية)

في أول مباريات منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 2006 وضع أبو تريكة بصمته على استاد القاهرة.

أحرز أبو تريكة هدف مصر الثاني في مباراة ليبيا الافتتاحية في البطولة من ركلة حرة رائعة سكنت الشباك الخضراء.

كوت ديفوار 2006 (كأس الأمم الإفريقية)

في المباراة الثالثة في المجموعة كان المنتخب المصري بحاجة للفوز فقط على كوت ديفوار من أجل العبور للدور الثاني.

وهنا ظهر أبو تريكة الذي نجح في إحراز هدف الفوز من تسديدة يسارية على الطائر.

نهائي 2006 (كأس الأمم الإفريقية)

رغم كل التألق في البطولة والأحداث الدرامية التي شهدتها ظلت صورة البطولة بالنسبة للكثيرون هي فرحة أبو تريكة عقب إحراز ركلة الترجيح الحاسمة في المباراة النهائية.

السودان 2008 (كأس الأمم الإفريقية)

غاب أبو تريكة عن المشاركات لفترة بسبب الإصابة كما ظل على مقاعد البدلاء في مباراة مصر الأولى أمام الكاميرون ثم لقاء السودان الثاني.

ولكن الساحر دخل في الشوط الثاني وقلب الطاولة على الجميع بعدما سجل هدفين في مرمى الشقيق الجنوبي صاحبهم رفع قميصه للكشف عن عبارة "تعاطفا مع غزة" الشهيرة.

الكاميرون 2008 (نهائي كأس الأمم)

كالعادة خطف أبو تريكة كل الأضواء في المباراة النهائية عندما سجل هدف تتويج الفراعنة بالبطولة للمرة الثانية على التوالي.

أبو تريكة الذي انطقل مستغلا محاولات محمد زيدان مع سونج ليتلقى تمريرة سحرية ويسدد الكرة بهدوء داخل الشباك.

الكونغو 2008 (تصفيات كأس إفريقيا 2010)

المرحلة الأولى للتصفيات الإفريقية التي تؤهل لكأس الأمم الإفريقية وأيضا إلى المراحل النهائية لتصفيات كأس العالم، ومصر في خطر.

الفراعنة يواجهون الكونغو الديمقراطية خارج ملعبه ولا يكفيه سوى الفوز من أجل العبور للدور الثاني.

اللقاء يقام في نهار رمضان ومعظم اللاعبين أصروا على الصيام، ليقود البطل أبو تريكة الفريق ويحرز هدف الفوز الأهم في المشوار.

البرازيل 2009 (كأس القارات)

عندما تصطدم مصر بالبرازيل في افتتاح كأس القارات توقع الجميع أن راقصو السامبا لديهم فرصة كبيرة للتلاعب بالفراعنة، ولكن.

ظهر أبو تريكة بصورة مغايرة تماما وقاد منتخب مصر لتقديم مباراة تاريخة أمام البرازيل رغم الخسارة 4-3، إلا أن اللمحات الفنية التي قدمها تريكة في المباراة ظلت عالقة في أذهان الملايين.

رواندا 2009 (تصفيات مونديال 2010)

بعد العودة من كأس القارات كان المنتخب المصري في منعطف هام لإحياء آماله في التأهل لكأس العالم 2010 عندما استقبل رواندا في القاهرة.

وكالعادة نجح الكبير أبو تريكة في تسجيل هدف افتتاح الفوز في المباراة التي انتهت 3-0 للفراعنة وقادتهم لمواصلة الضغط على الجزائر حتى المباراة الفاصلة.

زيمبابوي 2013 (تصفيات مونديال 2014)

منتخب مصر يقدم أفضل نتائج له في تصفيات كأس العالم منذ فترة طويلة، وبات على بعد خطوات قليلة من التأهل للقاء الحاسم للصعود لمونديال 2014.

أبو تريكة يعود من جديد ليشكل الثنائي الأخطر في مصر منذ سنوات برفقة محمد صلاح ليقود اللاعبان مصر للفوز خارج ملعبها على زيمبابوي 4-2 بعدما سجل أبو تريكة هدف وصنع هدفين من هاتريك سجله مهاجم بازل السويسري.