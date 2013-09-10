وزيرة الصحة: برنامج جديد لحل مشكلة الحضانات وتدريب الأطباء والممرضين

صرحت الدكتورة مها الرباط، وزير الصحة والسكان "لليوم السابع" بأن وزارة الصحة والسكان تقوم بعمل برنامج لحل مشكلة الحضانات فى مصر والأطفال المبتسرين.

وقالت إن هذا البرنامج يشمل عمل دراسة لمعرفة احتياجات جميع المحافظات على مستوى الجمهورية من الحضانات وزيادة عدد الحضانات وتدريب عدد كبير من الأطباء والتمريض لكيفية التعامل مع الأطفال المبتسرين وعلاجهم.

وأشارت الوزيرة إلى أن هذا البرنامج يتكون من عدد من الأطباء بوزارة الصحة وقصر العينى مع بعض الأطباء المتخصصين فى رعاية الأطفال المبتسرين، وهذا البرنامج سيتم تفعيله بالتعاون مع الخط الساخن 137 والمتصل بالمستشفيات والطوارئ وتم توفير 50 سيارة إسعاف مجهزة بالحضانات وبأجهزة التنفس الصناعى.

وقالت الدكتورة لمياء محسن أستاذ طب الأطفال وحديثى الولادة بطب القاهرة واحد أعضاء البرنامج أن هذا البرنامج موجود بالفعل منذ عام 1999 ولكن نقوم بتفعيله حاليا للتعامل مع المشاكل الموجودة وحل الشكاوى المتعلقة بنقص الحضانات فهناك بعض المشاكل الإدارية والفنية التى يمكن التقليل منها لحل المشاكل التى تتمثل فى عدم وجود حضانة فوزارة الصحة والسكان تحاول أن تضع حلولا لهذه المشكلة خاصة أن وفيات حديثى الولادة يمثل حوالى 60% من وفيات الرضع تحت سن سنة وأن هذا البرنامج لا يسعى إلى تحقيق العادلة الاجتماعية فقط، وإنما لتوفير الخدمات الصحية لكل المواطنين وأيضا الاهتمام بقطاع مهم وهو قطاع الطفولة والذى يعتبر مستقبل مصر والبرنامج يشمل تطوير وحدات حديثى الولادة والتى تحتاج إلى تطوير.

وأضافت أن التركيز حاليا يعتمد على أن يكون فى كل محافظة مستشفى حكومى متميز لاستقبال الحالات الأكثر خطورة من الأطفال المبتسرين على أن تقوم المستشفيات المركزية على استقبال الحالات الأقل خطورة والبرنامج يهدف لرفع كفاءة الهيئة الطبية من الأطباء والتمريض وذلك لضمان وصول خدمة طبية متميزة، ويشمل البرنامج أيضا على نظام المراقبة والمتابعة لضمان التحسين المستمر فى الأداء والتعرف على المشاكل وحلها أولا بأول وعمل إحلال وتجديد للحضانات المتعطلة.

وأوضحت أن المشكلة ليست فى عدد الحضانات فهناك عملية إحلال وتجديد سنوية دورية وإنما المشكلة تكمن فى عدد الأطباء والتمريض المدرب والتمويل اللازم لهذه الخدمة لأن الخدمة ثمنها مرتفع والمستشفى لا تستطيع تغطية نفقات الحضانة والتأمين الصحى لا يغطى التكلفة بالكامل ونقوم بتخطيط البرنامج طبقا لأولويات كل محافظة والبرنامج مرن وجارى تطبيقه لرفع مستوى خدمة حديثى الولادة والمبتسرين فى المستشفيات الحكومية على مستوى الجمهورية.

وأكد الدكتور شريف الأنوارى مدرس طب الأطفال بطب قصر العينى مدير وحدة الأطفال المبتسرين بقصر العينى من المعروف أن فهناك ما يقرب من 2 مليون و700 ألف مولود سنويا فى مصر ويحتاج إلى حضانة 10% من هذا العدد فى حين أن عدد الحضانات الموجود حاليا 4000 حضانة فقط، وهذا العدد لا يكفى عدد الأطفال المبتسرين الذين يحتاجون إلى حضانة مما يعرض حياتهم للخطر أو الوفاة نظرا لأن الحضانات الموجودة بالمستشفيات الخاصة يتراوح أسعارها ما بين 500: 1000 جنيه فى اليوم الواحد والأطفال المبتسرين قد يتطلب بقاءهم فى الحضانة لأكثر من شهر حسب شدة حالة الطفل واحتياجاته مما يمثل هذه المبالغ عبئا كبيرا على الأسرة.

وأوضح أن العدد يحتاج منه ما يقرب من 10% من حضانات أى ما يعادل 240 ألف حضانة على مدار العام، أو ما يساوى 20 ألف حضانة شهريا وتعانى الحضانات من نقص شديد فى التمريض المدرب على التعامل مع الحالات الحرجة للأطفال المبتسرين.

وأشار إلى أن هناك عجزا شديدا فى الأطباء والتمريض المدربين تدريبا جيدا على التعامل مع الأطفال المبتسرين وأنه على استعداد لتدريب أى عدد من الأطباء والتمريض.