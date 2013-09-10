ختام «مالمو»: 5 جوائز لمصر.. «موتوا بغيظكم»

كتب : نجلاء أبوالنجا الثلاثاء 10-09-2013 09:03

وسط حراسة أمنية مشددة، اختتم مساء أمس الأول الدورة الثالثة من مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد، حضر حفل الختام مندوب السفارة، الدكتور محمد الشربينى لتأمين الوفد المصرى من أى اعتداءات من أنصار الإخوان الذين حضروا حفل الختام لاستفزاز الوفد المصرى، بارتدائهم فانلات صفراء ورفع علامة «رابعة» والهتاف بـ«يسقط حكم العسكر».

وأكد «الشربينى» لـ«الوطن» أن السفارة حاولت تأمين المصريين بكل الطرق الممكنة، خاصة أن منع المتظاهرين المنتمين للإخوان أو المناصرين لهم من التظاهر غير مسموح به فى القانون السويدى، ولكن ليس فى وسعنا إلا تأمين المصريين بكل الطرق، وأضاف أن هناك بروتوكولاً للتعامل سيتم التعامل به بعد ذلك، خاصة بعد أحداث ليلة افتتاح المهرجان وما اعتراها من احتكاكات بين الإخوان والضيوف المصريين، وسيتم عمل إجراءات خاصة من السفارة لتأمين أى وفد مصرى يحضر للسويد بشرط أن تخاطب الجهة التى يأتى الوفد عن طريقها سواء -نقابة أو وزارة - السفارة المصرية بخطاب يوضح أسماء الوفد وعددهم حتى يتم التأمين على أعلى مستوى ويتم تلافى أى أخطار محتملة.

حصدت السينما المصرية عدداً كبيراً من الجوائز، حيث فازت ماجى مرجان، بجائزة أفضل مخرج، عن فيلم «عشم»، وفاز المونتير أحمد عبدالله بجائزة أفضل مونتاج عن الفيلم نفسه، وفاز أحمد صالح بجائزة أفضل موسيقى تصويرية عن فيلم «الشتا اللى فات» للمخرج أحمد البطوط.

وفاز باسم سمرة بجائزة أفضل ممثل عن دوره فى فيلم «بعد الموقعة» للمخرج يسرى نصرالله، وحصل رمضان وأحمد سونى على شهادة تقدير عن فيلم «عيون الحرية شارع الموت»، وحصل كل من فيلمى «يهود مصر» إخراج أمير رمسيس و«لا» إخراج عبدالحميد مكى على جائزة أفضل فيلم وثائقى مناصفة.