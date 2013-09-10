إحالة مهندس صوت «تسلم الأيادى» للتحقيق

كتب : إنجى الطوخى وانتصار حسنى الثلاثاء 10-09-2013 09:03

أحال التليفزيون المصرى أحمد جودة، مهندس صوت فى ماسبيرو، للتحقيق بسبب مشاركته فى أغنية «تسلم الأيادى»، وقال «جودة» لـ«الوطن» إن قيادات إخوانية داخل ماسبيرو تحاول الانتقام منه تحت بند العمل خارج نطاق وظيفته، وأضاف أن ثلاث قيادات نسائية فى قطاع الإذاعة فى قسمى التشغيل والتسجيلات، ينتمين إلى الإخوان قمن بالترصد له، فطلبن منه -حسب قوله- أن يترك العمل فى تخصصه وهو «هندسة الأغانى التراثية»، ويقوم بمهام أخرى، وأمام رفضه قمن بتحويله إلى التحقيق بدعوى أنه ممتنع عن العمل وأنه يعمل خارج نطاق وظيفته. من جانبه، أكد عبدالرحمن رشاد، رئيس الإذاعة، أنه علم من رئيسة قسم التشغيل التى اتخذت قرار تحويله للتحقيق، أن قرار التحويل جاء بسبب امتناعه عن العمل وعدم قيامه بالتكليفات الموجهة له، كما أنه يعمل فى القطاع الخاص دون الحصول على موافقة رسمية من ماسبيرو.

على الجانب الآخر، أكد «جودة» لرئيس الإذاعة أن عمله فى الأوبريت جاء بتكليف رسمى من الشئون المعنوية للقوات المسلحة. وأكد «عبدالرحمن» لـ«الوطن» أنه طلب من رئيسة التشغيل إنهاء الأزمة ودياً وإلا سيتم تصعيد المشكلة لرئيس الاتحاد ووزيرة الإعلام.