بالصور| سكارليت جونسون تتألق بـ"فستان موف" في مهرجان تورنتو السينمائي

كتب : إنجي رأفت الثلاثاء 10-09-2013 14:14

حضرت الممثلة سكارليت جونسون، مهرجان تورنتو السينمائي، لعرض فيلمها الجديد "under the skin"، لأول مرة في المهرجان.

وتألقت جونسون على السجادة الحمراء، حيث ارتدت فستان موف وأبيض، قصير، وارتدت حذاء لونه بيج، كعب عالي، وأطلقت شعرها على كتفيها، ووضعت "مكياج" كثيف حول عينيها، لونه موف غامق، ووضعت ملمع شفاه بنفس اللون.

والتف المعجبين حول جونسون، للحصول على الصور التذكارية والتوقيعات.

الفيلم من إخراج المخرج جوناثان جلازر، و يشارك في بطولته الممثل بول برانيجان، والممثلة جيسيكا مانسي.