مطرب لبناني يستعين بصوت "عبدالناصر" و"السيسي" في أغنية "مصر أم الدنيا"

كتب : انتصار حسني الثلاثاء 10-09-2013 14:44

انتهى المطرب اللبناني رواد رعد، من تسجيل أغنية "مصر أم الدنيا"، من كلمات نزار فرنسيس ومن ألحانه، وتم إهداؤها لجميع الفضائيات المصرية، وستعرض خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال المطرب رواد رعد، "مصر تستحق منا الكثير، فهي بحق أم الدنيا، وغنائي لها أعتبره أقل شيء من الممكن أن أفعله في الظروف والمتغيرات السياسية التي طرأت على مصر مؤخرًا، وأثبت خلالها الشعب المصري أنه بالفعل لن ينحني ولن يرضخ، وهذا ظهر خلال ثورة 30 يونيو بعد خروج ملايين المصريين في شوارع مصر من شمالها لجنوبها مطالبين بالحرية ورافضين لحكم مرسي".

وبرر رواد رعد استعانته بمقاطع في الأغنية بصوت الزعيم الراحل جمال عبدالناصر والفريق أول عبدالفتاح السيسي، قائلًا "يوجد تشابه كبير بين الزعيمين، وكلاهما يستحق التقدير والاحترام، واستعنت بكلمة عبدالناصر الشهيرة (يجب ألا تغيب عنا الحقيقة الأساسية ويجب أن نعمل على تحقيقها، ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة)، أما السيسي فقال (خللي بالكم والله العظيم الجيش المصري على قلب رجل واحد)، والجملتان تحملان عبارات ورسائل مهمة جدًا، لذلك فضلت أن أستعين بصوتهما كنوع من رد الجميل، لأن مصر هي صمام الأمان للوطن العربي".