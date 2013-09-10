بالصور.. استقبال “رئاسي” للسفيرة المصرية الجديدة في قبرص

إستقبل الرئيس القبرصي “نيكوس أناستاسياديس”، مساء أمس، في احتفال رسمي في قصر الرئاسة، السفيرة هبة صلاح الدين المراسي بعد اعتماد أوراقها سفيرةً لمصر في قبرص خلفًا للسيدة “منحة باخوم”.

و على شرف الرئيس القبرصي أقيم حفل “ترحيب” بالسفيرة الجديدة في قبرص مما يعكس تغيّر نوعي في السياسة القبرصية تجاه مصر.

وأثناء تقديم أوراق الاعتماد قالت السفيرة ” يسعدني ويشرفني أن يتم اختياري من قبل حكومتي أن أمثل بلدي، مصر، إلى جمهورية قبرص، كما أنقل تحيات الرئيس عدلي منصور إلى فخامتكم متمنيًا ازدهار شعب قبرص “.

وقالت إن قبرص تمثل دائما أهمية خاصة لمصر مع موقعها الجغرافي الاستراتيجي ، وعضويتها في الاتحاد الأوروبي و قربها من بلادنا ، مما يجعل قبرص الأقرب للقاهرة سياسيا واقتصاديا و ثقافيا.

و أشارت “المراسي” إلى أن مصر تمر بمنعطف تاريخي بعد خروج الملايين من المصريين إلى الشوارع ، مع الانتفاضة الشعبية في 30 يونيو 2013 مما يؤكد تمسكهم بأهداف 25 يناير 2011 ثورة، لتغيير مصيرهم إلى الأفضل ، ونحن يجب ألا ننسى أبدا الدعم و التضامن من حكومة وشعب قبرص على المطالب المشروعة للمصريين من أجل الحرية والكرامة و العدالة الاجتماعية.

و أكدت أن مصر مستمرة في دعم سيادة واستقلال ووحدة أراضي جمهورية قبرص، استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة، في المحافل الإقليمية والدولية المختلفة.

من جانبه قال الرئيس القبرصي: إنه لمن دواعي سروري أن أتلقى خطابات الإعتماد تعيين السفير الجديد لمصر لدى قبرص والحكومة سوف توفر كل المساعدة لمصر لأداء مهامها السامية.

> وأكد أن قبرص تسعى لدعم مصر من أجل إعادة هيكلة الاقتصاد.

وقد تم اعتماد سلسلة من التدابير من أجل بدء ذلك ستتبع قريبا، مع التركيز بشكل خاص على الاستثمار في النقل البحري، والسياحة، و البنية التحتية والطاقة، مشيرًا إلى أن اكتشاف كميات هائلة من النفط والغاز في شرق المتوسط هو مهم ​​للمنطقة اقتصاديا وسياسيا.

يذكر أن الإستقبال الرئاسي للسفيرة الجديدة جاء بعد موقف تعرضت له السفيرة المصرية السابقة في قبرص”منحة باخوم” داخل المطار لارناكا أواخر العام الماضي حيث حدثت مشادة وصلت لحد التدافع من جانب بعض ضباط المطار مما دفع مصر إلى الإحتجاج رسميًا على إهانة السفيرة المصرية في قبرص.وقال ” لدينا كل الثقة في الشعب المصري بنجاحه في التحول نحو الديمقراطية مكتملة، والالتزام بسيادة القانون، واحترام التعددية و حقوق الجميع.

وكان وزير الخارجية القبرصي إيوانس كاسوليدس قد زار مصر منذ أيام وأعرب عن دعم بلاده للحكومة الحالية وجهود تنفيذ خارطة الطريق وسلم رسالة من الرئيس القبرصي إلى الرئيس المؤقت تناولت التأكيد على الموقف القبرصى الداعم للحكومة المصرية، والإشارة إلى تطلع قبرص لتعزيز العلاقات مع مصر فى مختلف المجالات.