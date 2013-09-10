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حملة شبابية بالدقهلية للارتقاء بالبيئة وتنظيف المحافظة

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حملة شبابية بالدقهلية للارتقاء بالبيئة وتنظيف المحافظة حملة شبابية بالدقهلية للارتقاء بالبيئة وتنظيف المحافظة

تنطلق عصر اليوم الثلاثاء، حملة توعية للقضاء على القمامة والتشديد على ضرورة منع إقامة أى نقاط تجميع للقمامة فى الشوارع، أطلقتها حركة "إحنا هنبنيها" بالدقهلية، وذلك بالمشاركة مع محافظة الدقهلية.

وتنطلق الحملة من شارع المشاية وشارع الجمهورية بمدينة المنصورة، بحضور المهندس عمر الشوادفى، محافظ الدقهلية، واللواء أحمد الخميسى، السكرتير العام المساعد، والمهندس عبد الرحمن الشهاوى، رئيس حى غرب، والمهندس مصطفى ثابت نائب، رئيس الحى.

أشار محمد بركة، منسق حركة "إحنا هنبنيها"، أنه سيتم تزويد الشوارع بسلات قمامة حديد توضع على عمدان الإنارة، بالإضافة لعربيات الرصف والدهان وعربيات بميكروفون لتوعية الناس بالمنازل،

وأضاف منسق الحركة: دورنا فى الخطة المشاركة بالتوعية الميدانية مع الأهالى وأصحاب المحلات، وتوفير المواد الإعلانية من بنر ولوحات إرشادية وورق مطبوع حتى تتمكن المنصورة من استعادة لقبها عروس النيل.

وأكد بركة أن الحركة لا تتبع أى فصيل سياسى نهائيا وإنها بدأت فى شهر يونيه الماضى، مضيفا: أننا نسعى الآن إلى تنفيذ مشروع "بنك الدم" ومشروع "مدينة بدون أطفال شوارع".

يشار إلى أن هذه الحملة التى تنظما حركة "إحنا هنبنيها" تأتى بعد تنفيذ الحركة خطة مرور سيارات النظافة على أبواب البيوت والعمارات 3 مرات يوميا وأخذ أكياس القمامة.

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